台指期 有望向上表態

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股上周五（22日）開高走低，指數終場下跌197點，收在全日最低的23,764點；台指期下跌102點、至23,750點，逆價差為14.47點。期貨商建議，由於上周五台指期夜盤大漲逾300點，站上月線、5日線後，隨日KD向下缺口開始收斂，將有助本周站穩月線後向上表態。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單減少1,866口至26口，其中外資淨空單減少3,652口至26,735口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,410口至3,256口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，期現貨操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，8月第四周周五結算的大量區買權OI落在24,000點，賣權最大OI落在23,800點，外資台指期買權淨金額0.33億元、賣權淨金額0.23億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，由於美股上周五大漲，帶動台指期夜盤大漲365點、來到24,115點後，將有助台股今日走勢。

選擇權 台指期

延伸閱讀

黃仁勳「快閃」 台指期夜盤勁揚逾百點

鮑爾傑克森洞年會還沒開講 台指期夜盤衝高百點

台指期夜盤月線保衛戰？盤中多空交錯、高低點落差達118點

多頭反撲 台指期夜盤率先勁揚百點

相關新聞

華南永昌證剖析產業趨勢

華南永昌證券於22日舉辦秋季產業趨勢暨企業論壇，以「後關稅期種種訊息疊加，將逐步調整與消化」為主軸，解析在關稅公布後，政...

力致Q4營收將顯著回升

散熱模組廠力致（3483）先前受零組件缺貨所苦，壓抑出貨動能，公司預期缺料狀況9月有望緩解，助力第4季業績開始顯著回升，...

宏致 AI 伺服器業績拉升

連接器廠宏致（3605）下半年邁入出貨旺季，伺服器設備於7月到10月陸續進駐出貨，推升業績增長。

一周盤前股市解析／機器人、軍工、生技 亮點

台股上周五（22日）開盤上漲71點，但隨權王台積電（2330）反彈熄火，加上一線AI股多持續調整下，指數終場下跌197點...

蘋概 AI 供應鏈 逢低承接

上市櫃公司半年報公告已接近尾聲，加上各國被美國裁定的對等關稅稅率也幾乎底定，因此各券商研究機構多已對上市櫃公司2025及...

受惠大客戶拉貨強勁 中砂鑽石碟擴產加速

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，需求強勁，據了解，該公司原訂明年才要進行的相關鑽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。