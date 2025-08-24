中裕愛滋新藥 搶灘國際

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

愛滋病新藥公司中裕（4147）未來短、中、長期營運發展確定，執行長張金明表示，公司已上市的抗愛滋新藥Trogarzo，短期內除北美市場外，將透過合作夥伴在明年起陸續取得台灣、澳門、越南和中東等市場銷售許可；另一項業務委託開發暨製造服務（CDMO）目前已有台灣客戶，明年也將打進美國市場。

張金明表示，中裕過去發展主要專注在愛滋病治療市場，目前已逐步調整策略，在愛滋病新藥外，也逐步朝CDMO及抗體藥物複合體（ADC）領域發展。

中裕除短期內在Trogarzo的台灣、中東、越南等海內外市場明年起將陸續取證外，CDMO業務明年美國客戶業績開始貢獻，預期明年營收將比今年顯著成長。

中長發展方面，中裕抗愛滋病新藥合併療法TMB-365/TMB-380臨床2b將開始收案，明年底將完成，這項臨床試驗共要在北美與台灣20個試驗中心收案75人，預計明年下半年完成收案。

張金明強調，TMB-365/TMB-380將被視為愛滋病治療領域的重磅產品，目前正在進行國際大廠的授權談判，規劃今年第4季向美國食品藥物管理局（FDA）申請突破性治療認定（Breakthrough Therapy Designation）。

長期規劃方面，中裕正發展全球首創愛滋病ADC藥物。

