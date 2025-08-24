友霖上櫃 攻利基藥品

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予友霖董事長蔡正弘（左），恭賀上櫃掛牌成功。 櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予友霖董事長蔡正弘（左），恭賀上櫃掛牌成功。 櫃買中心／提供

生技小尖兵，友華集團旗下友霖生技醫藥（4166）於8月21日正式掛牌上櫃。承銷價為28元，掛牌兩個交易日以來，小跌1.75元、上周五（22日）收在26.25元。

友霖成立於2008年，長期耕耘於藥品研發，主要鎖定中樞神經、降血脂、抗生素及糖尿病用藥等市場廣大、成長趨勢明確的利基型產品。

友霖主要從事利基型學名藥及505(b)(2)特色新藥之開發、製造及銷售，友霖2024年度營收12億元，每股稅後純益（EPS）0.48元；2025年上半年度營收6.4億元，EPS 0.31元。

友霖除了憑藉自行開發的技術，成功研發出多款利基型學名藥與505(b)(2)新藥外，同時位在雲林的藥廠，更是經臺灣、澳洲、英國及美國所認證合格的優良廠區，可以穩定供貨生產自身藥品，也可以從事藥品代工生產以創造營收。

此外，友霖公司擁有專業銷售團隊，負責國內藥品銷售業務，並且透過國外當地專業的經銷公司或大型藥廠，於美國以及包括東南亞等其他國家推廣銷售。

由於友霖公司為國內少數同時擁有研發、生產、銷售能力的藥品公司，營運表現屢獲肯定，在今年7月甫獲得台灣生物產業發展協會所頒發之「2025 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」的「潛力標竿獎」，可見公司的發展潛力亦獲得專業認同。

友霖所屬的生技醫療產業，是我國政府重點發展的核心產業，且生技醫療本質正是人文關懷，在帶來經濟發展同時，亦可為人類的健康福祉做出貢獻。

櫃買中心一路走來，陪伴許多發展中的生醫公司運用資本市場平台逐步成長，不只協助公司強化財務結構，提高資訊透明度，也協助爭取投資人的認同。

櫃買中心的生技醫療產業已在臺灣資本市場形成一個技術鏈完整、創新活躍，具有特色的產業聚落，櫃買中心也將繼續作為臺灣生技醫療產業的後盾，期待有更多優質的生技醫療公司加入櫃買家族的行列。

