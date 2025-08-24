高盛點讚這檔「機殼廠」 大調目標價至787元
ASIC AI伺服器崛起推升客製化需求與機殼內部零組件價值含量，台灣機殼廠有望營運進補，高盛於報告中表示，勤誠（8210）在新一代GPU與AI ASIC伺服器推動下，下半年營收成長可期，因此將目標價從609元大升至787元，維持「買進」評等，
高盛指出，勤誠於GB200/300等機櫃級AI伺服器上的營收比重較低，但在HGX、ASIC等基板式 AI伺服器上的比重較高，因此在產品世代轉換上更具優勢。同時，於ASIC AI伺服器機殼與降噪機櫃的放量中取得市占率提升；展望 下半年。預期第3季、第4季營收將分別季增2%與12%。
高盛認為，ASIC AI伺服器的毛利率較高，因涉及更高程度的客製化，勤誠主要交付純機殼。隨著公司的市占提升，不僅推動營收成長，也帶來毛利率擴張。
另外，在新產品降噪機櫃方面，勤誠為美國CSP獨家供應，根據估算，此機櫃安裝量可達10萬台以上，且滲透率將由2025年的8%提升至2027年的32%，並於2025年至2027年間分別貢獻營收的4%、11%、16%。
