晶技公布7月、第2季業績後 法人估後兩季EPS各逾1.4元

晶技（3042）7月毛利率31.7%，業外貢獻3,911萬元，稅前淨利2億元，獲利符合市場預期中，分析師指出，今年下半年消費性動能較平緩，包括上半年客戶已有因關稅提前拉貨等因素影響，預估上下半年出貨比重約49:51，符合預期。

同時研究處考量美系客戶部分機種使用MEMS振盪器，減少石英振盪器使用量，預期新機備貨量較去年同期略為減少；另外，中國大陸車用市場競爭，需留意客戶庫存墊高後拉貨動能以及短期價格壓力；網通類別中，光模組應用受惠AI需求發展，成長動能較強勁。

分析師預估，晶技第3季營收季增5.5%、年減3.2%，毛利率33%，營益率15.9%，稅後淨利5.1億元，每股獲利（EPS）1.4元；第4季延續過往季節性需求，營收季減2.3%，EPS 1.4元，而全年營收135.5億元，年增7%，毛利率33.7%，稅後淨利18.3億元、年減14.5%，EPS為5.3元。

展望後市，看好晶技受惠長期車用電子化、智能化趨勢，未來走向自駕等級Level 3 ，對石英元件需求增加，且晶技逐漸提高供應市占比重；未來除中國客戶以外，也擴大歐美Tier1車廠市場，預估車用營收比重2025年25%、年增23%，2026年營收比重26% 、年增14%。