快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

貿聯第2季財報亮眼 法人估今年獲利成長近一倍

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

貿聯-KY（3665）公布亮麗的第2季財報，法人機構預估，今年獲利有望成長近一倍，每股獲利（EPS）上看43.3元。

法人機構表示，貿聯-KY第2季集團營收季增5%、年增30%，毛利率31.12%，年增約3個百分點，主因高毛利的高效能運算及半導體設備營收占比，已由25%提升至第2季的48%，加上營業費用低於市場預估，推升營業利益年增93%，本業表現強勁、優於市場預期。業外因匯率帶來的評價損失影響低，整體稅後淨利達20億元，季增25.6%、年增102%，續創歷史新高，EPS（完全稀釋後）達10.38元，優於市場共識。

由於AEC及半導體設備業務表現優於預期，雖車用、電器等消費性需求較為疲弱，但整體產品組合轉佳；此外，短期因推出部分AI新專案導致毛利率受到輕微的壓力，但第2季仍繳出31%的好成績，預估短期的壓抑可贏得未來更高價值的訂單豐收，因此可預見未來高附加價值訂單規模化後，將使毛利率更上一層樓，預估今、明年毛利率維持31~32%水準。

且在貿聯營收成長性強勁、且產品組合持續轉佳等利基中，預估今年集團合併營收為708.8億元、年成長31%，毛利率32.2%，稅後淨利84.6億元、年成長92%，完全稀釋後EPS為43.3元。

營收 毛利率

延伸閱讀

材料上半年EPS 3.78元 產能擴增挹注

福貞上半年EPS -0.82元 第2季不發股利

台特化7月 EPS 0.28元

欣興、台光電 權證四檔帶勁

相關新聞

鴻海攜三菱 攻日本市場

鴻海（2317）與三菱FUSO卡車巴士公司（MFTBC）昨（22）日宣布簽署合作備忘錄，雙方將以鴻海的Model T（大...

微星推新品 第3季營運看增

微星（2377）昨（22）日推出全新「PRO MP165 E6便攜顯示器」，隨著歐美年底旺季將到來，微星持續推出筆電、螢...

TV 報價反彈有限 大摩看面板雙虎評價中立

友達（2409）、群創股價近期緩步墊高，根據摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，8月電視面板價觸底，主流尺寸報價全月持平...

無敵7月每股虧0.01元

無敵（8201）昨（22）日應主管機關要求公告7月自結稅前淨損、稅後淨損均為78萬元，每股淨損0.01元。

輔信拓展AI PC版圖

輔信（2405）持續擴大AI PC新一代產品的布局，整合英特爾、輝達、超微等平台，加速高效能邊緣運算解決方案的發展，預計...

奕力 上半年EPS 1.99元 淨利年減38%

驅動IC廠商奕力-KY（6962）昨（21）日公布第2季歸屬母公司淨利1,325.6萬元，季減98.5％，年減98.6％...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。