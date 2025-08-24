貿聯第2季財報亮眼 法人估今年獲利成長近一倍

貿聯-KY（3665）公布亮麗的第2季財報，法人機構預估，今年獲利有望成長近一倍，每股獲利（EPS）上看43.3元。

法人機構表示，貿聯-KY第2季集團營收季增5%、年增30%，毛利率31.12%，年增約3個百分點，主因高毛利的高效能運算及半導體設備營收占比，已由25%提升至第2季的48%，加上營業費用低於市場預估，推升營業利益年增93%，本業表現強勁、優於市場預期。業外因匯率帶來的評價損失影響低，整體稅後淨利達20億元，季增25.6%、年增102%，續創歷史新高，EPS（完全稀釋後）達10.38元，優於市場共識。

由於AEC及半導體設備業務表現優於預期，雖車用、電器等消費性需求較為疲弱，但整體產品組合轉佳；此外，短期因推出部分AI新專案導致毛利率受到輕微的壓力，但第2季仍繳出31%的好成績，預估短期的壓抑可贏得未來更高價值的訂單豐收，因此可預見未來高附加價值訂單規模化後，將使毛利率更上一層樓，預估今、明年毛利率維持31~32%水準。

且在貿聯營收成長性強勁、且產品組合持續轉佳等利基中，預估今年集團合併營收為708.8億元、年成長31%，毛利率32.2%，稅後淨利84.6億元、年成長92%，完全稀釋後EPS為43.3元。