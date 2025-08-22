福貞財報／第2季虧損收斂 下半年進入旺季營運表現有望重返成長軌道

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

福貞-KY（8411）22日公布上半年合併財報，合併營收43.49億元、年增3.4%，但因上半年出貨產品結構、新台幣升值影響，致稅後虧損1.79億元，每股稅後虧損0.82元，董事會並通過，第2季度不分配盈餘。

展望下半年，福貞表示，至年底前訂單能見度已達七成，第3季受益於夏季高溫，涼茶、啤酒與碳酸飲品需求暢旺，二片式鋁罐為銷貨主力，新竹廠目前已出現啤酒品牌啟動拉貨動能。

第4季則受惠中秋節與2026年農曆春節等接續節慶商機，帶動馬口鐵罐的需求成長，預期第3季起營運可望逐季提升，且下半年營收表現超越上半年可期。

福貞上半年營收成長，主要因為集團迎來啤酒、涼茶與碳酸飲料等品項旺季前的提前備貨準備期，加上端午節連續假期，客戶啟動拉貨，與陝西廠主力客戶拉貨逐步符合公司預期。

福貞指出，中國大陸消費市場溫和復甦，且今年氣候轉熱較晚，客戶謹慎調整庫存，導致下單力度平緩，使第2季合併營收21.48億元，較第1季22.01億元略減。

儘管新台幣升值波動，影響集團上半年整體營運表現，但第2季稅後虧損0.48億元，已較第1季虧損1.31億元大幅收斂，單季每稅後虧損0.22元。

福貞表示，將持續強化集團營運體質，優化產線產能效率，以期發揮規模經濟效益，帶動下半年營收規模穩健回穩；另外也將持續深耕兩岸金屬包材市場，致力客製化罐型的投入。

目前，新竹廠為台灣唯一纖體罐（Sleek can）的獨家供應商，並手握200mL Sleek、330mL Standard與330mL Sleek等多元罐型，加上擁有全球通用202罐蓋，為公司保持良好競爭利基。

中國大陸生產基地亦因應客戶需求開發大容量鋁罐產品，其中，為深入華北市場版圖而建置的陝西廠，第2季受惠天氣轉熱，帶動客戶端訂單回升，目前訂單能見度理想，出貨數量已達公司預期規模，推升陝西廠今年上半年營收提升。

福貞表示，陝西廠將持續進行產線優化，配合品牌客戶出貨提升稼動率，目標單一罐型年產能達5億支規模，可望為集團營運增添動能。

