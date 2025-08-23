無敵7月每股虧0.01元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

無敵（8201）昨（22）日應主管機關要求公告7月自結稅前淨損、稅後淨損均為78萬元，每股淨損0.01元。

無敵目前兩大策略事業主要為智慧裝置及企業服務事業。

無敵表示，智慧裝置事業將大幅增加車用電子零件項目及品項，加大保險市場認證項目，並且與合適的大廠合作進攻車隊車用管理系統。

此外，在企業服務事業上，著重以資通訊、雲端服務、AI最新技術來整合產品服務。

無敵第2季受到新台幣強升衝擊，單季稅後淨損0.15億元，較前季與去年同期虧損擴大，每股淨損0.24元。

不過，若從本業營運來看，營業淨損已由去年同期的1,800萬元，收斂至第2季的500萬元，為近21季以來本業營運表現最佳。

延伸閱讀

台股7月勁揚千點、散戶信心爆棚 證券劃撥餘額創新高

7月M1B年增率上升為2.86% M2年增率略降至3.42%

銀霧車隊全力備戰！ 2025 TDGP台灣飄移錦標賽R3+R4 周末麗寶賽道登場

女子陽明山倒車撞老翁致重傷　士院判刑7月

相關新聞

群創布局 FOPLP 並開始出貨 外資猛追連續10天買超

群創（3481）跨足半導體先進封裝扇出型面板級封裝（FOPLP），已在今年第2季通過客戶認證，並開始出貨， 另外，年底前...

奕力 上半年EPS 1.99元 淨利年減38%

驅動IC廠商奕力-KY（6962）昨（21）日公布第2季歸屬母公司淨利1,325.6萬元，季減98.5％，年減98.6％...

彩晶賣中光電股 獲利1.1億

彩晶（6116）昨（21）日公告，近三日來累計處分中光電普通股3,967張，每單位平均價格111.53元，交易總金額4億...

聯德控股 上半年EPS 1.72元 拚成長

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（21）日公布第2季稅後純益4,173萬元，下探八季來低點，季減40.8%，...

眾福科拓展客戶 豐收

眾福科（3168）總經理俞思平昨（21）日於法說會表示，2025年將是豐收的一年，該公司已從面板和觸控為主的產品線，進入...

和椿機器人模組 上秀

機器人解決方案整合商和椿科技（6215）本周參展台北國際自動化工業大展，首度公開多款「智慧機器人解決方案」，包含商用服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。