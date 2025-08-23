無敵7月每股虧0.01元
無敵（8201）昨（22）日應主管機關要求公告7月自結稅前淨損、稅後淨損均為78萬元，每股淨損0.01元。
無敵目前兩大策略事業主要為智慧裝置及企業服務事業。
無敵表示，智慧裝置事業將大幅增加車用電子零件項目及品項，加大保險市場認證項目，並且與合適的大廠合作進攻車隊車用管理系統。
此外，在企業服務事業上，著重以資通訊、雲端服務、AI最新技術來整合產品服務。
無敵第2季受到新台幣強升衝擊，單季稅後淨損0.15億元，較前季與去年同期虧損擴大，每股淨損0.24元。
不過，若從本業營運來看，營業淨損已由去年同期的1,800萬元，收斂至第2季的500萬元，為近21季以來本業營運表現最佳。
