輔信拓展AI PC版圖

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輔信（2405）持續擴大AI PC新一代產品的布局，整合英特爾、輝達、超微等平台，加速高效能邊緣運算解決方案的發展，預計本季末推出兩到三款AI PC新品，強化系統擴充性，特別針對AI加速卡與繪圖卡的應用，並聚焦歐美市場。法人看好，隨新品齊發，下半年營運優於上半年。

輔信旗下暄達醫學持續拓展國際市場，旗下減壓氣墊床與負壓傷口治療機等醫療產品，於東南亞、南亞、南美與加拿大等地進行註冊取證，後續完成後，可望成為集團營運潛在成長動能，為輔信增添第二成長曲線。

暄達醫學深耕壓力氣墊與傷口照護技術，產品線涵蓋基礎型、交替型與智能感測型氣墊床，滿足臨床與居家多元應用。其負壓傷口治療系列強調便攜、簡易操作、多段負壓與使用的安全衛生，並已通過歐盟、英國、巴西醫療器材二類認證，取得美國 FDA 510(k)、台灣FDA許可與健保給付，已導入台灣多家醫學中心、大型醫院與社區醫療體系。

面對關稅與匯率等不確定性，輔信表示，下半年將持續透過產品組合優化、強化研發量能，推出AI PC新品，拓展應用領域，並開發新市場與新客戶，帶動中長期營運穩健成長。

輔信第2季受到新台幣升值，導致業外匯兌損失，單季轉虧，每股淨損0.16元，惟近日新台幣呈現回貶趨勢，法人預期，第3季整體營運將優於第2季。

