輔信拓展AI PC版圖
輔信（2405）持續擴大AI PC新一代產品的布局，整合英特爾、輝達、超微等平台，加速高效能邊緣運算解決方案的發展，預計本季末推出兩到三款AI PC新品，強化系統擴充性，特別針對AI加速卡與繪圖卡的應用，並聚焦歐美市場。法人看好，隨新品齊發，下半年營運優於上半年。
輔信旗下暄達醫學持續拓展國際市場，旗下減壓氣墊床與負壓傷口治療機等醫療產品，於東南亞、南亞、南美與加拿大等地進行註冊取證，後續完成後，可望成為集團營運潛在成長動能，為輔信增添第二成長曲線。
暄達醫學深耕壓力氣墊與傷口照護技術，產品線涵蓋基礎型、交替型與智能感測型氣墊床，滿足臨床與居家多元應用。其負壓傷口治療系列強調便攜、簡易操作、多段負壓與使用的安全衛生，並已通過歐盟、英國、巴西醫療器材二類認證，取得美國 FDA 510(k)、台灣FDA許可與健保給付，已導入台灣多家醫學中心、大型醫院與社區醫療體系。
面對關稅與匯率等不確定性，輔信表示，下半年將持續透過產品組合優化、強化研發量能，推出AI PC新品，拓展應用領域，並開發新市場與新客戶，帶動中長期營運穩健成長。
輔信第2季受到新台幣升值，導致業外匯兌損失，單季轉虧，每股淨損0.16元，惟近日新台幣呈現回貶趨勢，法人預期，第3季整體營運將優於第2季。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言