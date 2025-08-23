TV 報價反彈有限 大摩看面板雙虎評價中立

友達（2409）、群創股價近期緩步墊高，根據摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，8月電視面板價觸底，主流尺寸報價全月持平，短期有助改善市場情緒，惟電視面板第3季平均價格仍估季減約2%，反映價格回穩步伐有限，因此對友達、群創維持「中立」評等。

大摩指出，LCD面板最新報價顯示，電視、顯示器、筆電面板等8月價格按月持平，市場觀察電視面板已於本月觸底，短期有望帶動相關族群投資情緒回升。不過，真正影響產業走勢關鍵在於價格是否反彈，惟目前反彈時點尚不明朗。

大摩分析，觀察主流尺寸，包括32、43、55、65及75吋等電視面板價格，均在8月全月持平，優於市場原先預期的月減0.3%。

需求與供應方面，電視品牌8月起已恢復正常採購，以因應中國、美國與歐洲年底促銷需求。此前過度備貨狀況已逐步消化，加上貿易談判推進使關稅議題趨於穩定，有助信心回溫。

在出貨與產能利用率展望上，預估電視面板第3季出貨量可望呈現低個位數季增，較第2季的季減9%（低於季節性水準）改善。根據大摩調查，廠家第3季產能利用率可望由第2季的75%至80%小幅提升至80%至85%，反映出貨動能逐步回升。

展望未來，大摩預期電視面板價格大致平盤，主要受惠訂單動能回升，有助面板廠提升議價能力。不過，第3季電視面板價格仍估將季減約2%，顯示價格回穩步伐仍偏緩。

另外，8月資訊面板價格表現穩定，顯示器與筆電面板均呈按月持平，符合預期。大摩表示，資訊面板價格在未來幾季應維持相對穩定，以季度平均觀察，第3季價格可望呈現季持平。

隨電視面板價格觸底，大摩預期面板類股短期市場情緒有望回升，台廠友達與群創亦可受惠。雖然兩家公司近年積極拓展車用子系統、工業與商用顯示器及系統整合等業務已逐步見效，但標準型仍為營收主力。不過，大摩認為，目前電視面板價格何時反彈仍缺乏足夠可見度，對友達與群創評等維持「中立」。