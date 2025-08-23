微星推新品 第3季營運看增

微星（2377）昨（22）日推出全新「PRO MP165 E6便攜顯示器」，隨著歐美年底旺季將到來，微星持續推出筆電、螢幕、電競與機器人等新產品，為下半年業績增添成長力道，預期本季營運將優於第2季。

微星指出，「PRO MP165 E6」擁有輕薄機身、簡約質感外觀、內建喇叭與多元連接介面，讓使用者不論在咖啡廳、出差旅行或居家空間，都能享受隨時隨地的高效工作體驗。

同時，輕巧設計，隨行隨用，「PRO MP165 E6」機身重量僅0.78公斤，機身薄度1.385公分，輕鬆放入包袋，完全不增加外出負擔，是真正適合商務人士、自由工作者與行動學習族群的隨身第二螢幕。

微星董事長徐祥先前表示，輝達RTX 50系列產品上半年陸續推出，由於新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期第3季之後產品線才會逐步替換至新產品為主，加上主力市場歐美下半年也進入旺季，有望進一步推升電競業務需求。