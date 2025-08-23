鴻海（2317）與三菱FUSO卡車巴士公司（MFTBC）昨（22）日宣布簽署合作備忘錄，雙方將以鴻海的Model T（大型電巴）與Model U（中型電巴）為基礎，搶攻日本電動巴士市場，這也是鴻海以Model B為三菱汽車代工電動乘用者之後，在電動車市場再下一城，持續擴大版圖。

值得注意的是，MFTBC這家公司三菱集團只持有10.71%股份，89.29%股權由德國戴姆勒卡車公司（ Daimler Truck AG） 持有，因此這次合作雖是搶攻日本電動巴士市場，卻是鴻海跟德國車廠的合作，未來是否擴大到其他領域車種值得關注。

鴻海與MFTBC將在零排放巴士（ZEV）領域戰略合作，加速日本商用車領導品牌與全球電子產業龍頭在清潔能源交通布局。雙方將透過旗下子公司，三菱FUSO卡車巴士製造公司（MFBM）與鴻華先進科技，在ZEV巴士的研發、生產、供應鏈管理與銷售領域展開合作，並以鴻華先進研發的Model T與Model U為推進基礎。