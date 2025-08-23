快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

鴻海攜三菱 攻日本市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）與三菱FUSO卡車巴士公司（MFTBC）昨（22）日宣布簽署合作備忘錄，雙方將以鴻海的Model T（大型電巴）與Model U（中型電巴）為基礎，搶攻日本電動巴士市場，這也是鴻海以Model B為三菱汽車代工電動乘用者之後，在電動車市場再下一城，持續擴大版圖。

值得注意的是，MFTBC這家公司三菱集團只持有10.71%股份，89.29%股權由德國戴姆勒卡車公司（ Daimler Truck AG） 持有，因此這次合作雖是搶攻日本電動巴士市場，卻是鴻海跟德國車廠的合作，未來是否擴大到其他領域車種值得關注。

鴻海與MFTBC將在零排放巴士（ZEV）領域戰略合作，加速日本商用車領導品牌與全球電子產業龍頭在清潔能源交通布局。雙方將透過旗下子公司，三菱FUSO卡車巴士製造公司（MFBM）與鴻華先進科技，在ZEV巴士的研發、生產、供應鏈管理與銷售領域展開合作，並以鴻華先進研發的Model T與Model U為推進基礎。

日本鹽竈市長佐藤光樹造訪台南 交流教育觀光

公主遊輪2027年日本部署歷來之最！ 78趟航次、50條獨特航線

傳輝達要求鴻海暫停H20晶片生產作業

群創布局 FOPLP 並開始出貨 外資猛追連續10天買超

群創（3481）跨足半導體先進封裝扇出型面板級封裝（FOPLP），已在今年第2季通過客戶認證，並開始出貨， 另外，年底前...

奕力 上半年EPS 1.99元 淨利年減38%

驅動IC廠商奕力-KY（6962）昨（21）日公布第2季歸屬母公司淨利1,325.6萬元，季減98.5％，年減98.6％...

彩晶賣中光電股 獲利1.1億

彩晶（6116）昨（21）日公告，近三日來累計處分中光電普通股3,967張，每單位平均價格111.53元，交易總金額4億...

聯德控股 上半年EPS 1.72元 拚成長

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（21）日公布第2季稅後純益4,173萬元，下探八季來低點，季減40.8%，...

眾福科拓展客戶 豐收

眾福科（3168）總經理俞思平昨（21）日於法說會表示，2025年將是豐收的一年，該公司已從面板和觸控為主的產品線，進入...

和椿機器人模組 上秀

機器人解決方案整合商和椿科技（6215）本周參展台北國際自動化工業大展，首度公開多款「智慧機器人解決方案」，包含商用服務...

