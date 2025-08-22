快訊

自動化展如火如荼 這四檔機器人股表現亮

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

人形機器人市場熱，台廠供應鏈積極布局相關商機，且自動化展如火如荼，但動上緯投控（3708）、廣宇（2328）、東元（1504）、雷虎（8033）等概念股22日逆勢衝高，其中雷虎衝漲停，其餘三檔盤中分別皆有5%以上的漲幅。

台灣的機器人與自動化展接續展開，多家業者於展場發布機器人、人形機器人相關產品及解決方案，包含工業機器人，無人搬裝置(AGV/AMR)、服務型機器人、及人形機器人等。另外，由於機器人軟硬體量產技術發展到位，預期今年度低成本機器人方案將快速崛起，降低中小企業導入門檻。

市調機構預計，2025年機器人市場規模將達1,006億美元，以年複合成長率(CAGR)12.2%速度增長，至2030年規模擴大到1,736億美元，其中協作型工業機器人、服務型機器人及人型機器人成長力道最佳。

東元布局無人機、機器人及AI資料中心等領域。在機器人關節模組已小批量出貨。而在半導體與面板產業專用的空中無人搬運車(OHT)方面，東元旗下DC伺服器已供應給天車系統廠，並打入2家客戶，包含國內封裝大廠及TFT-LCD廠。

