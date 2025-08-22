聽新聞
眾福科拓展客戶 豐收

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

眾福科（3168）總經理俞思平昨（21）日於法說會表示，2025年將是豐收的一年，該公司已從面板和觸控為主的產品線，進入到顯示系統產品開發市場，尤其是大型專業船舶的大尺寸新產品線，這類新客戶涵蓋台灣、美國及歐洲，並非以往的休閒航海客戶群。

眾福科專注於戶外耐候強固型顯示器產品，公司預期，第3季及下半年客戶接單狀況符合預期，船舶及特殊車輛本季業績表現將優於上季；第4季醫療及船舶接單狀況明確，特殊車輛訂單較不明朗。

眾福科坦言，匯率仍是影響下半年營收、獲利關鍵，將持續觀察後勢變化。該公司原物料有七成以上是美元計價，短期若新台幣快速升值，先前的存貨成本會較高，對短期毛利率影響較大。新台幣對美元匯率若上升 1%，眾福科整體營收將下降1%，毛利率則減少約0.15百分點。

