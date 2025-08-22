聽新聞
0:00 / 0:00

彩晶賣中光電股 獲利1.1億

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

彩晶（6116）昨（21）日公告，近三日來累計處分中光電普通股3,967張，每單位平均價格111.53元，交易總金額4億4,245萬9,000元，處分利益1.19億元。

以彩晶資本額294億元計算此次賣中光電持股，約貢獻每股純益0.04元。

彩晶公告指出，此次處分中光電股票，目的為投資理財。處分完畢後，彩晶仍持有中光電股票6,609張，持股比率為1.69%。

彩晶於2021年偕同旗下子公司華俐投資、司瞳彩投資及彤欣投資，四家公司累計斥資25.4億元陸續買進中光電股票，截至2022年2月底，合計持有中光電9.78%股權。

彩晶當時指出，投資中光電是財務投資考量。彩晶董事長焦佑麒是以彤欣投資代表人身分，於2022年6月股東會中，首度當選中光電法人董事。

彩晶 中光電

延伸閱讀

父堅持買「3檔股票」賠近68％！喬王談投資陷阱：光看營收看不出會輸大盤

政府擬砸千億元打造機器人重鎮！概念股強攻 凌陽等四檔觸漲停

宏達電股價井噴再飆漲停、衝上60元 排隊買單超過1.5萬張

彩晶財報／上半年 EPS -0.57元 將合併三投資子公司、註銷庫藏股

相關新聞

奕力 上半年EPS 1.99元 淨利年減38%

驅動IC廠商奕力-KY（6962）昨（21）日公布第2季歸屬母公司淨利1,325.6萬元，季減98.5％，年減98.6％...

彩晶賣中光電股 獲利1.1億

彩晶（6116）昨（21）日公告，近三日來累計處分中光電普通股3,967張，每單位平均價格111.53元，交易總金額4億...

聯德控股 上半年EPS 1.72元 拚成長

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（21）日公布第2季稅後純益4,173萬元，下探八季來低點，季減40.8%，...

眾福科拓展客戶 豐收

眾福科（3168）總經理俞思平昨（21）日於法說會表示，2025年將是豐收的一年，該公司已從面板和觸控為主的產品線，進入...

和椿機器人模組 上秀

機器人解決方案整合商和椿科技（6215）本周參展台北國際自動化工業大展，首度公開多款「智慧機器人解決方案」，包含商用服務...

中砂早盤股價飆漲8%！受惠大客戶擴充製程產能

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，訂單需求強勁，該公司21日早盤股價一度漲逾8%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。