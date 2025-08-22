聽新聞
彩晶賣中光電股 獲利1.1億
彩晶（6116）昨（21）日公告，近三日來累計處分中光電普通股3,967張，每單位平均價格111.53元，交易總金額4億4,245萬9,000元，處分利益1.19億元。
以彩晶資本額294億元計算此次賣中光電持股，約貢獻每股純益0.04元。
彩晶公告指出，此次處分中光電股票，目的為投資理財。處分完畢後，彩晶仍持有中光電股票6,609張，持股比率為1.69%。
彩晶於2021年偕同旗下子公司華俐投資、司瞳彩投資及彤欣投資，四家公司累計斥資25.4億元陸續買進中光電股票，截至2022年2月底，合計持有中光電9.78%股權。
彩晶當時指出，投資中光電是財務投資考量。彩晶董事長焦佑麒是以彤欣投資代表人身分，於2022年6月股東會中，首度當選中光電法人董事。
