和椿機器人模組 上秀

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

機器人解決方案整合商和椿科技（6215）本周參展台北國際自動化工業大展，首度公開多款「智慧機器人解決方案」，包含商用服務型機器人、人形機器人以及無人牽引搬運車三大應用模組，正式宣告從設備供應商邁向「機器人解決方案」的戰略轉型。

和椿近日也召開法說會透露示，目前公司訂單可看到明年首季，今年在自動化、機器人解決方案雙雙增長下，營收可望雙位數成長。

和椿董事長程天縱昨（21）日指出，2025年是人形機器人元年，但仍處於誕生期，受限於產量低、良率不足與成本高，短期內難進入家庭市場。而任務型與專用型機器人已進入成長期，應用多元，從掃地機器人到產業專用設備皆百花齊放，未來若出現「殺手級應用」，有望推動產業進入成熟階段。

機器人 董事長 法說會

