中砂早盤股價飆漲8%！受惠大客戶擴充製程產能

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，訂單需求強勁，該公司21日早盤股價一度漲逾8%，最高衝至334元。

中砂累計前七月合併營收為45.9億元，年增15.8％，該公司日前公布財報，上半年每股純益為3.78元。

中砂有傳統砂輪與鑽石碟、晶圓再生等三大業務，其中鑽石碟業務雖然在去年只占該公司業績比重超過三成，但卻是獲利主力項目。

在中砂第2季的鑽石碟業績中，台系單一大客戶貢獻超過55％訂單，也是其先進製程應用鑽石碟的主力客戶。

基於成熟及先進製程應用出貨皆有增加，中砂今年第2季鑽石碟相關業績約季增一成，該公司預期下半年成熟製程及記憶體客戶需求維持小幅增加，先進製程及2奈米製程用鑽石碟需求則持續上升。

中砂 晶圓

