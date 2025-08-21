聽新聞
宏達電股價井噴再飆漲停、衝上60元 排隊買單超過1.5萬張
宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，預計9月1日開賣，美系外資看好將挹注第3季的營收表現，預估將季增22%，年增10%，成長優於預期；宏達電21日股價開高走高衝上漲停60元鎖死，排隊買單超過1.5萬張，澤米（6742）、驊訊（6237）、達邁（3645）、今國光（6209）等相關AI眼鏡概念股也上漲。
宏達電全新AI眼鏡VIVE Eagle，標榜100%台灣製造，且全球首發市場也在台灣，預計9月1日開賣，看好VIVE Eagle智慧眼鏡可望成為「HTC史上銷量最佳的VIVE裝置」，最快年底進軍海外市場。
AI眼鏡市場成長速度驚人，根據2025年AI／AR眼鏡產業報告指出，2024年全球AI眼鏡出貨量約152萬副，預計2030年將達9,000萬副，年複合成長率（CAGR）高達29.4%。
美系外資認為，受惠VR／XR軟體專案，加上AI眼鏡的新增營收，預估宏達電第3季營收將達8.49億元，季增22%，年增10%，成長優於預期。
宏達電挾全新AI眼鏡VIVE Eagle題材推升股價漲勢，21日以56.2元開高，開盤不到半小時就衝上漲停60元，盤中雖有打開，但快速再拉上漲停鎖死，排隊買單超過1.5萬張；宏達電大漲，帶動集團股建達（6118）、立衛（5344）也亮燈漲停，威盛（2388）上漲逾6%，全達（8068）上漲逾5%。
AI眼鏡概念股也受到激勵，澤米、達邁、驊訊、英濟（3294）、興能高（6558）等盤中漲幅都超過5%，中光電（5371）、玉晶光（3406）、今國光、揚明光（3504）也強漲，大立光（3008）盤中漲幅逾1%。
