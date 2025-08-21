快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電股價井噴再飆漲停、衝上60元 排隊買單超過1.5萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，預計9月1日開賣，美系外資看好將挹注第3季的營收表現，預估將季增22%，年增10%，成長優於預期。圖為AI智慧眼鏡VIVE Eagle。中央社
宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，預計9月1日開賣，美系外資看好將挹注第3季的營收表現，預估將季增22%，年增10%，成長優於預期。圖為AI智慧眼鏡VIVE Eagle。中央社

宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，預計9月1日開賣，美系外資看好將挹注第3季的營收表現，預估將季增22%，年增10%，成長優於預期；宏達電21日股價開高走高衝上漲停60元鎖死，排隊買單超過1.5萬張，澤米（6742）、驊訊（6237）、達邁（3645）、今國光（6209）等相關AI眼鏡概念股也上漲。

宏達電全新AI眼鏡VIVE Eagle，標榜100%台灣製造，且全球首發市場也在台灣，預計9月1日開賣，看好VIVE Eagle智慧眼鏡可望成為「HTC史上銷量最佳的VIVE裝置」，最快年底進軍海外市場。

AI眼鏡市場成長速度驚人，根據2025年AI／AR眼鏡產業報告指出，2024年全球AI眼鏡出貨量約152萬副，預計2030年將達9,000萬副，年複合成長率（CAGR）高達29.4%。

美系外資認為，受惠VR／XR軟體專案，加上AI眼鏡的新增營收，預估宏達電第3季營收將達8.49億元，季增22%，年增10%，成長優於預期。

宏達電挾全新AI眼鏡VIVE Eagle題材推升股價漲勢，21日以56.2元開高，開盤不到半小時就衝上漲停60元，盤中雖有打開，但快速再拉上漲停鎖死，排隊買單超過1.5萬張；宏達電大漲，帶動集團股建達（6118）、立衛（5344）也亮燈漲停，威盛（2388）上漲逾6%，全達（8068）上漲逾5%。

AI眼鏡概念股也受到激勵，澤米、達邁、驊訊、英濟（3294）、興能高（6558）等盤中漲幅都超過5%，中光電（5371）、玉晶光（3406）、今國光、揚明光（3504）也強漲，大立光（3008）盤中漲幅逾1%。

AI 漲停 營收 宏達電 智慧眼鏡

延伸閱讀

宏達電智慧眼鏡狂拉三漲停…重演VR炒作？網：炒題材有人要接就行

全民權證／宏達電 兩檔有戲

網紅「一級嘴砲技術士」大巨蛋免費發雞排爆排隊衝突 引來店家抗議

宏達電1300跌到25元…有人靠放空財富自由？網：做多才有無限獲利

相關新聞

政府擬砸千億元打造機器人重鎮！概念股強攻 凌陽等四檔觸漲停

台股21日由台積電（2330）領軍，搭配鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股齊步走強，大盤盤中一度直逼2萬4...

中砂早盤股價飆漲8%！受惠大客戶擴充製程產能

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，訂單需求強勁，該公司21日早盤股價一度漲逾8%，...

宏達電股價井噴再飆漲停、衝上60元 排隊買單超過1.5萬張

宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，預計9月1日開賣，美系外資看好將挹注第3季的營收表現，預估將...

TV面板報價止跌 雙虎樂

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布8月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，預期電視品牌廠年底促銷...

晶技攻AI 業績將回溫

石英元件大廠晶技（3042）昨（20）日召開法說會，董事長林萬興指出，公司正積極布局AI市場，隨著AI基礎建設需求日益火...

鴻準揪港商 攻人形機器人

機殼大廠鴻準（2354）積極布局機器人業務，透過子公司斥資3,000萬美元（約新台幣9.07億元）入股香港機器人公司博歌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。