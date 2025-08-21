快訊

安集3D列印 接單暴增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能模組廠安集（6477）昨（20）日參加2025年台北國際雷射展，董事長黃國棟指出，公司耕耘七年的3D列印業務總算獲得成果，今年訂單量較去年增長五倍，後續將擴大投資，加速公司多元轉型腳步。

據了解，安集在3D列印業務發展一條龍服務，由大股東欽揚設計3D列印機台、轉投資圓融開發3D列印粉末，安集再轉投資成立集翔，主攻無人機零組件製造，透過集團合力打群架的方式，拉高產品自製率。

黃國棟表示，受惠無人機市場需求激增，公司訂單量也較往年大幅提升，目前公司已有六台3D列印機，預估年底前將擴充至八台，滿足客戶需求。

安集此次參展，展出不同金屬材料的3D列印應用，包括銅合金3D列印、航太鋁合金3D列印等。

3D列印 無人機

