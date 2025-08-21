微星推新品 雙引擎熱轉

微星（2377）強攻機器人事業，已打入美國與日本市場，明年進軍歐洲，相關業務2026年可望邁向獲利，伴隨該公司加快馬力衝刺AI產品布局，切入輝達AI桌上型超級電腦，將在10月出貨，兩大引擎新產品將推動業績持續看俏。

微星客製化產品事業本部協理黃亞密昨（20）日表示，美國總統川普積極推動製造業回流，但美國生產成本高昂，企業加碼投入自動化，微星目前AMR自主移動機器人主攻美國、台灣以及日本，以美國占比最大。

他說，AMR自主移動機器人產業年複合成長率約20%，微星力拚優於產業平均水準，已經出貨台灣、美國、日本市場，明年進一步拓至歐洲市場，將從德國與荷蘭開始，並利用集團在當地的據點與資源推動業務。

目前微星機器人業務團隊規模約七至八人，隨著市場拓展，後續將逐步增加，預期明年機器人事業有機會開始挹注集團獲利。

微星並推出搭載輝達GB10 Grace Blackwell Superchip的桌上型AI超級電腦，預計10月開始出貨至全球市場，鎖定教育、醫療、金融及智慧工廠等邊緣運算需求。