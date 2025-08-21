快訊

鴻準揪港商 攻人形機器人

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機殼大廠鴻準（2354）積極布局機器人業務，透過子公司斥資3,000萬美元（約新台幣9.07億元）入股香港機器人公司博歌科技，大咬AI機器人市場商機。

鴻準最近動作頻頻，日前也宣布將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略，整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與AI應用。

法人看好，鴻準在AI機器人、美國製造等效益挹注下，後市值得期待。

鴻準這次投資博歌科技，是透過旗下100%Q-Run Holdings Limited出手，昨（20）日在香港當地媒體披露下曝光。博歌科技是香港科技園公司（科技園公司）夥伴企業。

根據港媒報導，鴻準將以三階段投資博歌科技，首期1,000萬美元將用於購買優先股，換取博歌科技附屬的全資子公司RoboTemi Global 6.6%股權；另外兩筆各1,000萬美元的後續投資行使權，將分別於一年後及兩年後追加，價格依約定或專業評估決定。

業界人士指出，鴻準之所以出手投資，主要是看上博歌科技的全資附屬公司RoboTemi Global，該公司具備設計智慧服務機器人的能力，本次獲鴻準投資後，也有望為其母公司博歌科技未來IPO先行鋪路。

法人指出，鴻準過往以模具、機構件、機殼起家，因此對於機器人產業並不陌生，過去也曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的利刃，因此未來很有機會切入AI人形機器人商機。

業界認為，鴻準積極透過自身技術實力以及轉投資等方式，擴大公司業務範圍與市場版圖。

鴻準 機器人

