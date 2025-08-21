快訊

TV面板報價止跌 雙虎樂

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布8月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，預期電視品牌廠年底促銷將衝刺，拉動電視面板需求回溫，8月下旬報價全面止跌

法人看好，隨著電視面板報價止跌，友達（2409）、群創本季營運可望有撐。

范博毓指出，雖然總體環境第3季變動大，但是大部分電視品牌仍希望在年末促銷能有一番衝刺，以達成全年目標，尤其小尺寸電視面板需求有轉強跡象，預期8月電視面板報價全面轉為持平。

范博毓說，電視面板目前拉貨動能相較第2季明顯增強不少。其中，小尺寸電視面板在預期供給較少，且價格在相對低點下，需求增強的狀況最為顯著。面板廠在需求開始轉強的趨勢下，醞釀價格止穩，期望在需求好轉之際，穩定價格走勢。就目前觀察，預估32吋至75吋電視面板，可望全面轉為持平趨勢。

拉貨 止跌 電視面板

