晶技攻AI 業績將回溫

石英元件大廠晶技（3042）昨（20）日召開法說會，董事長林萬興指出，公司正積極布局AI市場，隨著AI基礎建設需求日益火熱，算力愈來愈高，頻率元件也開始走向高規格，目前正處於「量價齊揚」狀態，預估AI相關業務將逐漸成為公司營收主力。

晶技上半年每股純益2.46元，較去年同期3.4元遜色，衰退主因來自新台幣匯率升值侵蝕獲利，加上消費性電子需求疲軟所致。展望未來，林萬興表示，第3季業績將顯著回溫，一方面是AI需求持續增長，帶動高階頻率元件出貨暢旺，另一方面美系大客戶新機即將上市，公司為主力供應商，出貨動能同步提升。

針對AI市場發展，林萬興表示，公司去年在AI相關的營收比重僅7.5%，今年至少逾一成，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率將達到40至50%，而且明年還會持續擴大。

林萬興進一步指出，若從光通訊角度來看，每跳升一個規格，如400G到800G，頻率元件的單價就翻一倍，而800G到1.6T，單價則再翻倍，因此未來AI伺服器走向高速運算、高速傳輸的同時，頻率元件單價也跟著走升，同時用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對頻率元件產業發展有正向挹注。

據了解，目前晶技整體產能利用率已達95%，目前正規劃擴產，滿足客戶需求。其中，印尼泗水新廠已開始投產，現階段正拉升產能，未來目標每月2,000萬顆石英元件，後續擴張則需視看客戶需求而定。