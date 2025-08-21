聯發科 強化車用布局

晶片大廠聯發科（2454）強化車用布局，昨（20）日宣布成為首家針對車用生態體系提供Project Treble的合作夥伴，將提供客戶至少四年的韌體升級與軟體維護，以提升客戶服務支援、降低其整體成本等，並延長車用產品生命周期。

聯發科表示，其MT8678與MT8676晶片為首批支援Project Treble的產品，一旦使用該產品或加入此專案，客戶不需支付額外費用，即能升級與更新，進而大幅降低總成本。

聯發科副總暨車用事業部總經理張豫臺指出，聯發科與Google在不同產品線已有多年合作經驗，期待能進一步延伸合作關係，並強化車用產品組合。透過Project Treble，將能在汽車產品使用期間，以合理成本提供車廠最新技術功能，以確保駕駛在行駛過程能隨時掌握全局與維持行車安全。