快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科 強化車用布局

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。（本報系資料庫）
聯發科。（本報系資料庫）

晶片大廠聯發科（2454）強化車用布局，昨（20）日宣布成為首家針對車用生態體系提供Project Treble的合作夥伴，將提供客戶至少四年的韌體升級與軟體維護，以提升客戶服務支援、降低其整體成本等，並延長車用產品生命周期。

聯發科表示，其MT8678與MT8676晶片為首批支援Project Treble的產品，一旦使用該產品或加入此專案，客戶不需支付額外費用，即能升級與更新，進而大幅降低總成本。

聯發科副總暨車用事業部總經理張豫臺指出，聯發科與Google在不同產品線已有多年合作經驗，期待能進一步延伸合作關係，並強化車用產品組合。透過Project Treble，將能在汽車產品使用期間，以合理成本提供車廠最新技術功能，以確保駕駛在行駛過程能隨時掌握全局與維持行車安全。

晶片 聯發科

延伸閱讀

傳Nvidia為中國研發新AI晶片 B30A性能超越H20

空軍肆虐！台積電下探1140元拖累台股摜破月線 一度重挫逾600點

盼美晶片成全球標準 美財長：不願看到華為版一帶一路

台積2奈米 每片要價90萬

相關新聞

聯發科 強化車用布局

晶片大廠聯發科（2454）強化車用布局，昨（20）日宣布成為首家針對車用生態體系提供Project Treble的合作夥...

TV面板報價止跌 雙虎樂

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布8月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，預期電視品牌廠年底促銷...

晶技攻AI 業績將回溫

石英元件大廠晶技（3042）昨（20）日召開法說會，董事長林萬興指出，公司正積極布局AI市場，隨著AI基礎建設需求日益火...

鴻準揪港商 攻人形機器人

機殼大廠鴻準（2354）積極布局機器人業務，透過子公司斥資3,000萬美元（約新台幣9.07億元）入股香港機器人公司博歌...

微星推新品 雙引擎熱轉

微星（2377）強攻機器人事業，已打入美國與日本市場，明年進軍歐洲，相關業務2026年可望邁向獲利，伴隨該公司加快馬力衝...

安集3D列印 接單暴增

太陽能模組廠安集（6477）昨（20）日參加2025年台北國際雷射展，董事長黃國棟指出，公司耕耘七年的3D列印業務總算獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。