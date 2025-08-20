快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

聽新聞
0:00 / 0:00

「補助換股」？市場憂台積電恐成「美積電」 股價重挫50元、收1135元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

路透引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，對於拿晶片法補助在美國設廠的晶片製造商，美國政府是否也應持有股權，市場解讀，「補助換股」劍指台積電（2330），在市場疑慮加重下，台積電20日開低走低，收在1,135元，重挫50元， 跌幅4.22%，月線失守，市值跌落30兆元， 降至29兆4,335億元。

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東。

美國商務部去年底拍板，預計補助三星47.5億美元、美光62億美元、台積電66億美元，用於在美國生產半導體；大部分的補助資金目前尚未發放。

白宮官員和知情人士向路透透露，盧特尼克在英特爾以補助換取政府入股的計畫基礎上，正研議美方是否也能在其他受惠於《晶片法》的廠商中持股，包括美光、台積電和三星。大部分的補助資金目前尚未發放。

針對美商務部考慮入股台積電等晶片業者一事，台積電表示，不回答假設性議題；經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會表示，這是談判小組沒有說過訊息，要向台積電了解，並與國發基金討論背後意思。

不過， 在市場對「補助換股」的擔憂下， 台積電股價開低走低，早盤以1,165元開出，股價一路下滑， 收在最低的1,135元，下跌50元， 跌幅4.22%，市值滑落至30兆元之下， 下滑至29兆4,335億元。

台積電 美國商務部

延伸閱讀

軟銀入股英特爾20億美元 業界直言止血關鍵在「換操盤手、切 IDM」

英特爾裁員又縮減投資引發人才出走潮 三星等業者積極搶人

自家人都不挺？ 林岱樺：郭智輝應重新評估在內閣角色

美國入股台積電？郭智輝：要研議、大概還沒那麼快

相關新聞

「補助換股」？市場憂台積電恐成「美積電」 股價重挫50元、收1135元

路透引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，對於拿晶片法補助在美國設廠的晶片製造商，美國政府是否也應持有股權，市場...

貿聯財報／第2季獲利20.24億元、創單季新高 EPS 為10.54元

貿聯-KY（3665）今天公布第2季合併營收為169.33億元，稅後淨利為20.24億元，每股稅後盈餘（EPS）為10....

台股重挫逾600點 宏達電挾 AI 眼鏡題材逆勢漲 這檔概念股也抗跌

台股20日開低走低，權王台積電（2330）盤中失守月線，一度下探至1,140元，大跌45元， 拖累大盤再往下殺， 盤中重...

大盤走跌不怕！智原早盤逆勢漲逾半根停板

20日大盤走跌，不過特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）股價逆勢走揚，午盤前還一度漲逾半根停板，最高衝至1...

什麼原因？PCB 族群殺聲隆隆 楠梓電卻逆勢漲停

台股20日受美國商務部考慮入股台積電（2330）消息衝擊，由台積電帶頭下殺超過550點，近期剽悍強攻的PCB概念族群漲多...

台積電一度下探1155元、市值29.95兆 台股一度重挫近500點失守24000點

日本軟體銀行將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，外傳川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。