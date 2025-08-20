「補助換股」？市場憂台積電恐成「美積電」 股價重挫50元、收1135元

路透引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，對於拿晶片法補助在美國設廠的晶片製造商，美國政府是否也應持有股權，市場解讀，「補助換股」劍指台積電（2330），在市場疑慮加重下，台積電20日開低走低，收在1,135元，重挫50元， 跌幅4.22%，月線失守，市值跌落30兆元， 降至29兆4,335億元。

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東。

美國商務部去年底拍板，預計補助三星47.5億美元、美光62億美元、台積電66億美元，用於在美國生產半導體；大部分的補助資金目前尚未發放。

白宮官員和知情人士向路透透露，盧特尼克在英特爾以補助換取政府入股的計畫基礎上，正研議美方是否也能在其他受惠於《晶片法》的廠商中持股，包括美光、台積電和三星。大部分的補助資金目前尚未發放。

針對美商務部考慮入股台積電等晶片業者一事，台積電表示，不回答假設性議題；經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會表示，這是談判小組沒有說過訊息，要向台積電了解，並與國發基金討論背後意思。

不過， 在市場對「補助換股」的擔憂下， 台積電股價開低走低，早盤以1,165元開出，股價一路下滑， 收在最低的1,135元，下跌50元， 跌幅4.22%，市值滑落至30兆元之下， 下滑至29兆4,335億元。