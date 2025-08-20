貿聯財報／第2季獲利20.24億元、創單季新高 EPS 為10.54元

貿聯-KY（3665）今天公布第2季合併營收為169.33億元，稅後淨利為20.24億元，每股稅後盈餘（EPS）為10.54元。貿聯第2季營收、獲利與EPS齊創歷史巔峰，公司首次單季獲利超過一個股本，淨利更較去年同期倍增，展現強勁成長動能。

貿聯表示，得益於營運槓桿效益，第2季營收季增5%，但淨利卻大幅躍升26%，在高毛利產品組合持續拉升占比的推動下，毛利率持續擴張，營業利益率則登上歷史巔峰。即便策略性成長領域的投資規模擴大，營業費用仍維持嚴格控管，進一步放大了獲利彈性。同時繼續創造現金流入，資產負債表穩健，為推進精準成長計畫提供了充足彈藥，也持續為股東累積長期價值。

至於貿聯各部門的營運狀況，工業用部門：資本設備銷售按季成長，但動能有所放緩，因客戶開始將資源轉向為下一代設備導入做準備。醫療業務保持穩定，而工廠自動化業務出現回升。

資訊數據部門：高效運算（HPC） 銷售持續大幅成長，連續第二季按季增幅超過 40%。高速數據與高功率電纜及連接器銷售均按季成長，主要受益於現有及新客戶在 AI 資料中心建設上的需求增加，尤其是在 GB200 供應改善的情況下。

車用部門：銷售持續疲軟，爭取更多高附加價值產品類別的轉型工作持續推進。

電器部門：本季初受關稅影響提前拉貨後，銷售出現下滑。對 2025 年下半年的展望相對保守。