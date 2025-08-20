台股重挫逾600點 宏達電挾 AI 眼鏡題材逆勢漲 這檔概念股也抗跌

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股20日開低走低，權王台積電（2330）盤中失守月線，一度下探至1,140元，大跌45元， 拖累大盤再往下殺， 盤中重挫逾600點，不過，宏達電（2498）挾著AI眼鏡題材逆勢上漲，股價雖開低，但盤中翻紅，一度拉升至59.4元，朝60元關卡挺進，AI眼鏡概念股中達邁（3645）也相對抗跌；分析師看好在AI醫療趨勢下，AI眼鏡概念股可以留意。

台股早盤以24,309.27點開出，下跌44.23點，指數開低走低，台積電早盤以1,165元開低走低，一度下滑至1,140元， 影響大盤指數約352點，大盤指數一路下滑，尾盤一度下探至23,708.1點，下跌645.4點。

台股重挫逾600點，權值股、強勢股、中小型股都是下跌的表現，盤面上僅少數個股題材表現逆勢抗跌；宏達電正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，標榜100%台灣製造，且全球首發市場也在台灣，預計9月1日開賣，看好 VIVE Eagle智慧眼鏡可望成為「HTC史上銷量最佳的VIVE裝置」，最快年底進軍海外市場。

宏達電挾全新AI眼鏡VIVE Eagle題材連日來股價強漲，20日以56.4元開低後快速翻紅拉升至59.4元， 雖一度再下滑至55.5元，但仍再奮力拉上紅盤；相關概念股， 達邁以76元紅盤開出後一度拉升至78.6元，表現抗跌，盤中力守紅盤企圖強烈。

證券分析師張陳浩看好AI眼鏡在醫療上的應用趨勢，認為AI醫療趨勢已經出現， 相關的眼球控制技術已開始軍用在醫療院所中， 光學醫療的題材浮現， 包括中光電（5371）、宏達電、達邁、英濟（3294）等相關概念股值得關注，在台股高壓回整理時， 可以留意布局的時點。

大盤走跌不怕！智原早盤逆勢漲逾半根停板

20日大盤走跌，不過特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）股價逆勢走揚，午盤前還一度漲逾半根停板，最高衝至1...

什麼原因？PCB 族群殺聲隆隆 楠梓電卻逆勢漲停

台股20日受美國商務部考慮入股台積電（2330）消息衝擊，由台積電帶頭下殺超過550點，近期剽悍強攻的PCB概念族群漲多...

台積電一度下探1155元、市值29.95兆 台股一度重挫近500點失守24000點

日本軟體銀行將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，外傳川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東...

英特爾將大復活？聯電放量上月線、這檔一起嗨

英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元、約新台幣600億元，聯電（2303）可望順勢卡位美國製造大商機。聯電早盤無畏台股大...

臻鼎旗下鵬鼎增產高階PCB

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（19）日代子公司鵬鼎控股（深圳）公告，董事會通過淮安園區投資計畫，將於2025下半年...

