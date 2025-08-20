大盤走跌不怕！智原早盤逆勢漲逾半根停板

20日大盤走跌，不過特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）股價逆勢走揚，午盤前還一度漲逾半根停板，最高衝至164元。

智原上半年合併營收為119.5億元，年增1.28倍，歸屬母公司業主淨利為3.72億元，年減31.2％，每股純益為1.43元。

智原總經理王國雍指出，今年業務策略希望持續爭取先進製程與高階封裝相關案件，擴大專案規模，為明年以後的前景打下更多基礎。

智原上半年ASIC委託設計新案數量創下同期新高，除了成熟製程需求穩健，先進製程及封裝業務也取得佳績。同時，該公司持續進行區域策略調整，已於歐洲、美國及日本等區域取得先進製程設計案。

展望第3季，智原認為，儘管整體營收預期將較上季下滑，但矽智財（IP）及NRE收入可望較上季增加並創下佳績，毛利率預期將回升到34％至36％之間。