快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

大盤走跌不怕！智原早盤逆勢漲逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

20日大盤走跌，不過特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）股價逆勢走揚，午盤前還一度漲逾半根停板，最高衝至164元。

智原上半年合併營收為119.5億元，年增1.28倍，歸屬母公司業主淨利為3.72億元，年減31.2％，每股純益為1.43元。

智原總經理王國雍指出，今年業務策略希望持續爭取先進製程與高階封裝相關案件，擴大專案規模，為明年以後的前景打下更多基礎。

智原上半年ASIC委託設計新案數量創下同期新高，除了成熟製程需求穩健，先進製程及封裝業務也取得佳績。同時，該公司持續進行區域策略調整，已於歐洲、美國及日本等區域取得先進製程設計案。

展望第3季，智原認為，儘管整體營收預期將較上季下滑，但矽智財（IP）及NRE收入可望較上季增加並創下佳績，毛利率預期將回升到34％至36％之間。

智原

延伸閱讀

台股居高思危 賣壓出籠…三大法人減碼187億元

英特爾獲軟銀20億美元投資 智原、力旺、M31接單可期

英特爾將獲美日銀彈奧援迎來大復活 智原、力旺、M31成為大贏家

外資賣超110億元 這檔盤中創高股最獲外資青睞、大買1.8萬張

相關新聞

台股重挫逾600點 宏達電挾 AI 眼鏡題材逆勢漲 這檔概念股也抗跌

台股20日開低走低，權王台積電（2330）盤中失守月線，一度下探至1,140元，大跌45元， 拖累大盤再往下殺， 盤中重...

大盤走跌不怕！智原早盤逆勢漲逾半根停板

20日大盤走跌，不過特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）股價逆勢走揚，午盤前還一度漲逾半根停板，最高衝至1...

什麼原因？PCB 族群殺聲隆隆 楠梓電卻逆勢漲停

台股20日受美國商務部考慮入股台積電（2330）消息衝擊，由台積電帶頭下殺超過550點，近期剽悍強攻的PCB概念族群漲多...

台積電一度下探1155元、市值29.95兆 台股一度重挫近500點失守24000點

日本軟體銀行將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，外傳川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東...

英特爾將大復活？聯電放量上月線、這檔一起嗨

英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元、約新台幣600億元，聯電（2303）可望順勢卡位美國製造大商機。聯電早盤無畏台股大...

臻鼎旗下鵬鼎增產高階PCB

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（19）日代子公司鵬鼎控股（深圳）公告，董事會通過淮安園區投資計畫，將於2025下半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。