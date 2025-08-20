快訊

什麼原因？PCB 族群殺聲隆隆 楠梓電卻逆勢漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股20日受美國商務部考慮入股台積電（2330）消息衝擊，由台積電帶頭下殺超過550點，近期剽悍強攻的PCB概念族群漲多賣壓也傾巢而出，台玻（1802）、德宏（5475）、富喬（1815）等紛紛觸及跌停，燿華（2367）、泰鼎-KY（4927）、高技（5439）、台光電（2383）、南電（8046）等也回落約5%；但，殺聲隆隆中，楠梓電（2316）仍挾上半年獲利改寫次高，以及外資回補、投信加碼護持，股價頻頻觸及漲停價113元，激勵宇環（3276）隨之亮紅燈，成為族群撐盤要角。

楠梓電為老牌PCB廠，基本面表現上，2025年上半年每股稅後純益5.61元，遠優於2024年同期的1.96元。其中，第2季受惠認列出售滬電持股，挹注單季獲利改寫歷史次高，EPS就高達4.15元。

在AI與工業自動化需求暢旺下，第3季仍是傳統旺季。7月合併營收2.93億元、年增4%，稅前淨利6.92億元、年增5867%，稅後淨利5.54億元、年增5867%，每股盈餘3.05元。

股價方面，楠梓電2025年4月上旬在台股初陷川普關稅風暴之際，一度探低至30元，隨後陸續拉出三波漲勢，今日更逆勢衝高至113元，波段漲幅達276.67%，並寫下1997年第4季來長波段新高位，漲勢凌厲。

籌碼面上，楠梓電19日獲外資回補1,320張、投信擴大買超1,392張、自營商賣超487張，合計三大法人轉買超2,225張。累計8月以來，三大法人賣超1821張，包括外資賣超1,123張、投信買超1,639張、自營商賣超2,337張。

楠梓電 台積電

相關新聞

什麼原因？PCB 族群殺聲隆隆 楠梓電卻逆勢漲停

台股20日受美國商務部考慮入股台積電（2330）消息衝擊，由台積電帶頭下殺超過550點，近期剽悍強攻的PCB概念族群漲多...

台積電一度下探1155元、市值29.95兆 台股一度重挫近500點失守24000點

日本軟體銀行將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，外傳川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東...

英特爾將大復活？聯電放量上月線、這檔一起嗨

英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元、約新台幣600億元，聯電（2303）可望順勢卡位美國製造大商機。聯電早盤無畏台股大...

臻鼎旗下鵬鼎增產高階PCB

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（19）日代子公司鵬鼎控股（深圳）公告，董事會通過淮安園區投資計畫，將於2025下半年...

華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在...

凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶...

