什麼原因？PCB 族群殺聲隆隆 楠梓電卻逆勢漲停

台股20日受美國商務部考慮入股台積電（2330）消息衝擊，由台積電帶頭下殺超過550點，近期剽悍強攻的PCB概念族群漲多賣壓也傾巢而出，台玻（1802）、德宏（5475）、富喬（1815）等紛紛觸及跌停，燿華（2367）、泰鼎-KY（4927）、高技（5439）、台光電（2383）、南電（8046）等也回落約5%；但，殺聲隆隆中，楠梓電（2316）仍挾上半年獲利改寫次高，以及外資回補、投信加碼護持，股價頻頻觸及漲停價113元，激勵宇環（3276）隨之亮紅燈，成為族群撐盤要角。

楠梓電為老牌PCB廠，基本面表現上，2025年上半年每股稅後純益5.61元，遠優於2024年同期的1.96元。其中，第2季受惠認列出售滬電持股，挹注單季獲利改寫歷史次高，EPS就高達4.15元。

在AI與工業自動化需求暢旺下，第3季仍是傳統旺季。7月合併營收2.93億元、年增4%，稅前淨利6.92億元、年增5867%，稅後淨利5.54億元、年增5867%，每股盈餘3.05元。

股價方面，楠梓電2025年4月上旬在台股初陷川普關稅風暴之際，一度探低至30元，隨後陸續拉出三波漲勢，今日更逆勢衝高至113元，波段漲幅達276.67%，並寫下1997年第4季來長波段新高位，漲勢凌厲。

籌碼面上，楠梓電19日獲外資回補1,320張、投信擴大買超1,392張、自營商賣超487張，合計三大法人轉買超2,225張。累計8月以來，三大法人賣超1821張，包括外資賣超1,123張、投信買超1,639張、自營商賣超2,337張。