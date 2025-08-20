台積電下挫40元 台股盤中跌破24000點關卡

快訊

中央社／ 台北20日電

美科技股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%，台股今天開低走低，盤中跌逾600點，跌破24000點整數關卡，最低來到23734點附近，台積電下跌40元至1145元。

10時41分左右，加權指數達23824.37點，重挫529.13點，成交值新台幣2941.39億元。

台積電盤中跌40元至1145元，鴻海下挫7元至201元，聯發科跌25元至1365元。

印刷電路板（PCB）族群今天盤中走弱，台燿跌約5%，金居跌逾9%，高技更一度觸及跌停，達284元。

台玻透過玻纖布產品打入輝達供應鏈，帶動7月下旬以來漲勢，但19日台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申報轉讓持股400張，今天盤中摜至跌停價32.4元。

自動化展今天登場，但大盤重挫，機器人概念股跟著走低後，表現相對抗跌，德律跌深後回到近平盤198.5元附近，志聖、菱光跌逾2%。

