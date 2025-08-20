台積電下挫40元 台股盤中跌破24000點關卡
美科技股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%，台股今天開低走低，盤中跌逾600點，跌破24000點整數關卡，最低來到23734點附近，台積電下跌40元至1145元。
10時41分左右，加權指數達23824.37點，重挫529.13點，成交值新台幣2941.39億元。
台積電盤中跌40元至1145元，鴻海下挫7元至201元，聯發科跌25元至1365元。
印刷電路板（PCB）族群今天盤中走弱，台燿跌約5%，金居跌逾9%，高技更一度觸及跌停，達284元。
台玻透過玻纖布產品打入輝達供應鏈，帶動7月下旬以來漲勢，但19日台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申報轉讓持股400張，今天盤中摜至跌停價32.4元。
自動化展今天登場，但大盤重挫，機器人概念股跟著走低後，表現相對抗跌，德律跌深後回到近平盤198.5元附近，志聖、菱光跌逾2%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言