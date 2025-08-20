聽新聞
台積電一度下探1155元、市值29.95兆 台股一度重挫近500點失守24000點
日本軟體銀行將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，外傳川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東，消息衝擊台積電（2330）20日跳空開低，早盤一度下滑至1,155元， 大跌30元，市值也跌落30兆元， 下降至29.95兆元， 加上其他權值股也走弱，台股大盤指數失守24,000點，一度下滑至23,856.26點，下跌497.24點，回測月線， 盤中重挫近500點。
英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東。
英特爾有望先後獲得軟銀與美國政府資金奧援，震撼半導體業界， 台積電20日早盤以1,165元開出，下跌20元，股價一度下滑至1,155元， 下跌30元，， 回測月線， 市值滑落至29兆9,521億元。
台積電盤中大跌逾2%， 影響大盤指數約199點，台股早盤以24,309.27點開出，下跌44.23點，指數開低走低，一度下滑至23,856.26點，下跌497.24點，失守24,000點關卡， 回測月線， 盤中下跌逾400點。
