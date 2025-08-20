英特爾將大復活？聯電放量上月線、這檔一起嗨
英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元、約新台幣600億元，聯電（2303）可望順勢卡位美國製造大商機。聯電早盤無畏台股大盤重挫逾400點空軍壓境，股價仍逆勢揚升約3%、躍過月線，成交量輕鬆突破6萬大張，並激勵聯家軍智原（3035）一度大漲近5%、觸及月線，聯傑（3094）漲逾3%，成為盤面多方焦點。
業界指出，軟銀與川普政府有望先後對英特爾注資，此舉象徵大型國際財團與美國強大的國家力量正全力支持。據了解，英特爾計劃在亞利桑那州新廠導入6奈米製程晶圓製造，聯電有望參與其中，持續推進至先進製程領域。此舉不僅呼應美國總統川普推動的「美國製造」政策，也有機會讓聯電獲得半導體關稅豁免，進一步提升客戶在聯電投片的意願。
另，英特爾獲軟銀20億美元投資入股，之後可望再迎來川普政府銀彈奧援，後續開發製程更有底氣，先前沈寂多時的英特爾晶圓代工（IFS）加速聯盟也可望恢復生氣，相關夥伴智原、力旺（3529）、M31等後市都受到關注。
聯電19日未對英特爾可望獲得軟銀、川普政府銀彈支援發表意見，強調與英特爾的合作案會持續進行。
