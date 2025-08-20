快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

台積電ADR跌3.61% 法人看台股短線震盪

中央社／ 台北20日電

美股那斯達克、費城半導體指數下挫，輝達下跌3.5%、台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%；台股昨天盤中續創新高，收盤翻黑，法人認為，台股技術指標呈漲多修正乖離，多頭格局未遭到破壞，預估短線震盪盤堅。

繼輝達（NVIDIA）和超微（AMD）同意將對中國出售晶片收益的15%上繳政府後，美國商務部長盧特尼克今天證實，美國正與英特爾談收購10%股份，他也重申入閣前多次強調的晶片自主立場，「我們不能依賴台灣」。

輝達與其他受惠當前人工智慧（AI）熱潮的明星股漲勢稍作喘息，華爾街股市4大指數今天多收跌，其中那指重摔逾300點。

道瓊工業指數微漲10.45點或0.02%，收44922.27點，標普500指數下跌37.78點或0.59%，收6411.37點；那斯達克指數重摔314.82點或1.46%，收21314.95點，費城半導體指數滑落104.81點或1.81%，收5671.51點。

台股19日盤中衝上24551.42點，再創歷史新高，隨著近期強勢股印刷電路板（PCB）族群回檔修正，指數由紅翻黑，終場下跌129.02點，收在24353.5點，跌破5日線24355點。

三大法人19日賣超台股186.17億元，其中自營商賣超60.79億元，投信賣超15.3億元，外資及陸資賣超110.08億元。

IC載板大廠景碩發言人穆顯爵於19日在PCB產業主題式業績發表會表示，下半年業績可逐季成長，2026年整體業績會比今年好，仍需觀察匯率動向，預估未來3年ABF載板成長可期，主要是高階伺服器和人工智慧（AI）晶片應用，預期到2026年，高層數ABF載板可達到供需平衡。

強固型工業電腦廠神基投控19日召開法人說明會，董事長黃明漢表示，機構件產品表現優於預期，已將2025全年機構件營收預估成長率從8%至12%，上調到12%至20%。

凌陽集團旗下微控制器（MCU）廠凌通在法人說明會指出，第2季營運旺季不旺，下半年營運展望依然保守。影像訊號處理晶片廠凌陽創新表示，客戶以急單居多，預期下半年營收將與去年同期差異不大。

台股 晶片

延伸閱讀

白宮：商務部正在敲定取得英特爾10%股權的細節

美商務部長：晶片不能仰賴千里之外的台灣

半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

盼美晶片成全球標準 美財長：不願看到華為版一帶一路

相關新聞

台積電一度下探1155元、市值29.95兆 台股一度重挫近500點失守24000點

日本軟體銀行將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，外傳川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東...

英特爾將大復活？聯電放量上月線、這檔一起嗨

英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元、約新台幣600億元，聯電（2303）可望順勢卡位美國製造大商機。聯電早盤無畏台股大...

臻鼎旗下鵬鼎增產高階PCB

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（19）日代子公司鵬鼎控股（深圳）公告，董事會通過淮安園區投資計畫，將於2025下半年...

華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在...

凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶...

神基拚2025年全年績增雙位數

神基（3005）董事長黃明漢昨（19）日於法說會表示，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。