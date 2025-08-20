台積電ADR跌3.61% 法人看台股短線震盪

美股那斯達克、費城半導體指數下挫，輝達下跌3.5%、台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%；台股昨天盤中續創新高，收盤翻黑，法人認為，台股技術指標呈漲多修正乖離，多頭格局未遭到破壞，預估短線震盪盤堅。

繼輝達（NVIDIA）和超微（AMD）同意將對中國出售晶片收益的15%上繳政府後，美國商務部長盧特尼克今天證實，美國正與英特爾談收購10%股份，他也重申入閣前多次強調的晶片自主立場，「我們不能依賴台灣」。

輝達與其他受惠當前人工智慧（AI）熱潮的明星股漲勢稍作喘息，華爾街股市4大指數今天多收跌，其中那指重摔逾300點。

道瓊工業指數微漲10.45點或0.02%，收44922.27點，標普500指數下跌37.78點或0.59%，收6411.37點；那斯達克指數重摔314.82點或1.46%，收21314.95點，費城半導體指數滑落104.81點或1.81%，收5671.51點。

台股19日盤中衝上24551.42點，再創歷史新高，隨著近期強勢股印刷電路板（PCB）族群回檔修正，指數由紅翻黑，終場下跌129.02點，收在24353.5點，跌破5日線24355點。

三大法人19日賣超台股186.17億元，其中自營商賣超60.79億元，投信賣超15.3億元，外資及陸資賣超110.08億元。

IC載板大廠景碩發言人穆顯爵於19日在PCB產業主題式業績發表會表示，下半年業績可逐季成長，2026年整體業績會比今年好，仍需觀察匯率動向，預估未來3年ABF載板成長可期，主要是高階伺服器和人工智慧（AI）晶片應用，預期到2026年，高層數ABF載板可達到供需平衡。

強固型工業電腦廠神基投控19日召開法人說明會，董事長黃明漢表示，機構件產品表現優於預期，已將2025全年機構件營收預估成長率從8%至12%，上調到12%至20%。

凌陽集團旗下微控制器（MCU）廠凌通在法人說明會指出，第2季營運旺季不旺，下半年營運展望依然保守。影像訊號處理晶片廠凌陽創新表示，客戶以急單居多，預期下半年營收將與去年同期差異不大。