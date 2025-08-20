廣閎科雙產品出貨向上

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

IC設計廠廣閎科（6693）昨（19）日召開法說會，董事長林明璋表示，下半年雖然消費性需求走弱，但伺服器與車用新產品出貨持續放量，將補足市況下修的影響。

展望未來，將持續加大伺服器與車用市場布局。林明璋透露，SoC散熱驅動IC在今年營收占比已達15%至18%，伺服器電源用中壓高效能MOSFET、48V BLDC預驅產品也已開始出貨，後續成長動能「應該還不錯」。他指出，已同步開發伺服器液冷泵解決方案、BLDC驅動以及新一代SiC產品系列，將完整切入伺服器散熱與電源系統。

在車用市場方面，公司已開始出貨60V、100V、150V MOSFET至中國大陸客戶，並積極推進智能座艙、HVAC風扇、車用空氣清淨機、車燈散熱與電動座椅等周邊應用的SoC IC，鎖定中長期需求。

林明璋強調，下半年雖然整體消費性需求轉弱，但上半年基期已高，且新產品逐步放量，可望抵消市況下修影響，今年全年營收仍將比去年成長。

他並表示，公司不直接大量出口美國，關稅變動影響有限，目前出貨給主要客戶仍未受波及。

整體而言，廣閎科看好伺服器散熱與電源解決方案，以及車用MOSFET與周邊IC的雙軌發展，短期財報雖受匯率與訴訟拖累，但中長期成長動能明確。

