創櫃三新星 南下招商

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司知名度，櫃買中心設置「創櫃新星主題專區」，並帶領三家創櫃板公司參加「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」，活動將於22日至23日期間舉辦。

「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」是數位時代於高雄舉辦的大型新創企業展，地點在高雄展覽館北館。櫃買中心規劃設置「創櫃新星主題專區」，於現場設置諮詢服務人員，並提供創櫃板資訊的QR CODE與文宣品，協助各界了解創櫃板Plus制度。

櫃買中心此次邀請共同參展的三家創櫃板公司各具特色，包括專精吹膜模頭及吹膜機設計製造的宏泰工業（7518）、知名連鎖西式早餐品牌晨間廚房（7666），及推出符合永續再生概念吸盤式掛鉤的鐵碳企業（7539）。

宏泰工業主要產品為押出吹膜模具及吹膜機相關的關鍵零組件，包括押出機、模頭、風環、換網裝置、螺桿料管組等。晨間廚房提供各式早餐、輕食餐點食材採購配送，經營業務包括加盟體系經營、食材採購，以及物流配送。鐵碳企業產品包括FECA魔法吸盤多元創新完美融合生活美學與收納、工具製造與銷售整合建築用等相關工具。

櫃買中心指出，此次活動計有上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，期待藉由參加本展，提供當地創櫃板公司優質的輔導資源，能更加活絡南高屏地區創新能量。

宏泰 創櫃板 櫃買中心

