櫃買二族群 下周秀業績

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

因應上櫃公司第2季財務報告已陸續公告，櫃買中心（Taipei Exchange）近期推出四場次特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，下周將有「智慧製造與醫療」及「居家生活」兩大主題業績發表會登場。

「櫃買市場業績發表會」自12日起陸續舉行，獲得投資人熱烈迴響。

櫃買中心表示，電子製造業向來是台灣科技產業發展重要環節，而電子業與生技業也是櫃買市場市值前二大產業，為彰顯櫃買市場多元的產業聚落，此系列業績發表會下周接力於26日推出「智慧製造與醫療」主題，由航太、半導體與光電零組件整合製造廠商千附精密（6829）、國內從事安控影像軟體廠商聰泰，及高階醫材表面處理、人工水晶體及植入系統開發商奈米醫材與會。

另外，為了使投資人進一步發掘隱藏在身邊的優質上櫃公司，27日壓軸安排「居家生活」主題，邀請國民經濟美食品牌揚秦、專業五金連鎖通路商振宇五金，及機能性服裝面料設計與製造商竣邦-KY參與，說明財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，有意參與櫃買市場業績發表會的投資人，可到櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw）報名參加。

並且，櫃買中心網站也會推出即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），讓未能即時參與活動的投資人也能了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看、查詢。

醫材 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買中心對台北地院裁定准許樺晟聲請的定暫時狀態假處分將提出抗告

樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金

櫃買壯大生技生態圈

全體上櫃公司7月營收2449億元 年增3%

相關新聞

主動群益台灣強棒 填息

台股昨（19）日開高走低，加權指數一度再創新高，首檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）在18日除息，除息...

華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在...

就市論勢／優質傳產股 長線有戲

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

格斯搶進軍工 國防展秀實力

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採...

凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶...

神基拚2025年全年績增雙位數

神基（3005）董事長黃明漢昨（19）日於法說會表示，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。