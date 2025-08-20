東方風能上市案 通過

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所昨（19）日召開857次「有價證券上市審議委員會」，審議東方風能（7786）初次申請股票上市案，審議結果為「通過」，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

東方風能公司的主要業務為船舶租賃（含服務）及海事工程，董事長為陳柏霖，實收資本額15.65億元，輔導上市承銷商為永豐金證券。在營運部分，市場結構以內銷為主，占比達100%，現有14艘各式船舶營運中，另有四艘正在建造中，2024年合併營收68.18億元、年增36%，稅後純益12.15億元、年增21%，每股稅後純益7.94元。2025年上半年每股稅後盈餘4.83元。

東方風能董事長陳柏霖日前於股東常會對外宣示，將全力拓展國際版圖，第一步已成功搶進歐洲市場，預計明年開始貢獻海外營收，公司並按原訂計畫力拚今年掛牌上市。

緊接在後，證交所將在21日召開有價證券上市審議委員會第858次會議，將審議鴻勁申請股票上市案。

鴻勁主要業務為提供IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案，董事長為謝旼達，實收資本額為16.16億元，在營運部分，2024年稅前純益為66.82億元、2025年上半年為63.90億元；至於每股稅後盈餘部分，2024年為32.95元、2025年上半年來到31.15元。

股票 董事長

延伸閱讀

昆凌戴鑽石翅膀、桂綸鎂彗星加持 共賞香奈兒Reach For the Stars珠寶

陳柏霖、黃宣攜手實境秀《出去一下》線上看6亮點，葉舒華、許光漢、新田真劍佑、桂綸鎂...來賓超大咖！

陳柏霖實境節目合作舒華！親曝私下相處感受　3點大讚對方

陳柏霖遭傳結婚倒數！首公開露面避談：覺得莫名其妙

相關新聞

主動群益台灣強棒 填息

台股昨（19）日開高走低，加權指數一度再創新高，首檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）在18日除息，除息...

華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在...

就市論勢／優質傳產股 長線有戲

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

格斯搶進軍工 國防展秀實力

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採...

凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶...

神基拚2025年全年績增雙位數

神基（3005）董事長黃明漢昨（19）日於法說會表示，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。