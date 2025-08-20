主動群益台灣強棒 填息

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（19）日開高走低，加權指數一度再創新高，首檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）在18日除息，除息首日填息率逾九成，昨天早盤順利填息，成交量13.6萬張。

另一檔主動式ETF主動統一台股增長（00981A）更爆出26萬張大量，兩檔主動式ETF，包辦昨天ETF成交量冠亞軍。

今年是台灣主動式ETF元年，第一檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒首次配息金額為每股0.236元，以公告日推算年化配息率近8%，近一月股價上漲近11.1%。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，整體來看，今年大型資金齊力押寶AI供應鏈等少數族群，導致結構失衡，造成資金排擠效應。不過接下來待關稅全部落地及降息周期開始啟動後，整個台股結構將好轉，資金有機會從單押大型AI權值股，開始轉往降息受惠的中小型股。

觀察8月以來櫃買指數漲幅5.1%，優於同期加權指數表現，中小型股可望落後補漲，可擇優布局。

掛牌以來股價大漲超過三成的主動統一台股增長ETF，昨天單日成交量衝上逾26萬張的新天量，總成交金額近35億元。根據投信業者官網公告申購買回清單數據顯示，00981A基金規模一舉跳升至154.9億元，較前一日增幅近18%。顯示主動式ETF可以主動挑選強勢股的優勢，成為震盪盤勢中投資人追求超額報酬優先布局選項之一。

