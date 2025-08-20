就市論勢／優質傳產股 長線有戲

盤勢分析

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

市場對AI前景樂觀預期，使相關供應鏈訂單能見度依然清晰，業績成長確定性高，支撐了相關個股強勢表現，成為推動指數攻高最關鍵力量。

近期美國半導體關稅政策差不多底定，在美設廠即可取得關稅豁免條件，更為台積電（2330）等晶圓代工龍頭帶來利多。同時，印刷電路板族群異軍突起，為電子股攻勢提供第二具強勁引擎。

相對於電子股熱火朝天，傳統產業族群顯得相對落寞。受到全球終端需求不振、中國大陸經濟復甦力道疲弱及地緣政治不確定性等影響，包括塑化、鋼鐵、紡織、航運等傳統產業景氣普遍仍在低谷徘徊。

企業財報與營收展望普遍保守，導致資金持續從傳產流出轉向更具成長性的電子股，形成「電子強、傳產弱」的鮮明對比。

投資建議

策略上，建議適度降低核心資金配置於長期趨勢明確的AI相關受惠股，部分資金轉向股價已大幅修正且具備景氣復甦潛力的優質傳產股中尋找長線價值，以應對下半年複雜多變的市場格局。

從投資角度看，當一個產業景氣落入谷底，相關個股評價往往來到歷史相對低檔區。對價值型或著眼長線布局投資者而言，這或許正是分批進場機會。

當全球景氣循環開始轉向復甦，或是庫存調整周期告一段落，這些營運穩健、體質良好的傳產龍頭股，往往能展現出強大營運韌性與股價反彈力道。