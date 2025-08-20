華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在新產品發表時強調更輕薄設計、AI及優化的靜音模式。高盛看好此次新機推出有望帶動華碩（2357）後續營運進補，給予「買進」評等，目標價842元。

高盛指出，華碩7月營收550億元，年增16%，主因客戶6月提前拉貨。預期8、9月營收將呈月增走勢，主要受惠AI PC與電競PC強勁動能。華碩第2季電競PC營收年增40%，主因處新產品周期，該業務占PC總營收48%。此外，華碩ROG在7月宣布與初音未來合作推出電競PC產品，藉跨界合作提升使用者參與度。

根據數據顯示，2025年第2季中國大陸消費市場電競PC出貨量年增24%，表現優於整體消費市場的15%，顯示當地市場消費強勁。

高盛認為，8月大陸國家補貼計畫僅適用八個地區，包括江西、山西、福建、雲南、四川、貴州等。若申請國家補貼，熱銷機型平均折扣率約20%。整體而言，國家補貼將鼓勵消費者購買新機型。

電競螢幕方面，高盛表示，由於規格持續升級，朝向更高刷新率以帶來更佳體驗。其中180Hz、200Hz、240Hz螢幕產品組合比重，已分別達32%、9%、16%，相比2024年上半年有明顯提升；同時，144Hz、165Hz刷新率機型占比則下降。

另外，6月大陸透過線上渠道的電競螢幕出貨量達73.1萬台，年增12%，高盛說明，尤其在「黑神話：悟空」發售後，該遊戲上市當日即登上全球Steam遊戲榜首，隨著這款遊戲帶動，大陸電競螢幕出貨量有望持續成長。