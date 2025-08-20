景碩：2026年營運沒問題

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

載板廠商景碩（3189）昨（19）日受邀參加交易所業績發表會，公司表示，下半年逐季成長，2026年看來也沒問題，預期營收、毛利率都將優於今年，惟匯率是變數。

近期市場吹起載板材料漲價之亂，資金追捧載板上游材料概念股，景碩示警，載板或材料漲價傳聞仍要觀察終端需求是否真的好，所謂Tglass漲價和載板產業是不同的事，不能亂聽市場消息就瘋狂追價，應要謹慎。

過去一年，日本供應商擴廠緩慢，導致上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題受關注，惟欣興、景碩、臻鼎-KY等業者看法不同調。市場資金近期瘋狂追捧台系、日系材料商，傳出載板也將因缺料而導致供應吃緊，但與事實落差頗大，對此，景碩昨日說出產業真心話。

高階產能方面，景碩透露，觀察到英特爾兩大主力供應商都還努力把相關產能轉作非英特爾應用，因此不認為ABF載板2026年會嚴重供不應求。

景碩 漲價 英特爾

