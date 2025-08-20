大聯大：第3季沒有往年旺

半導體通路商大聯大（3702）昨（19）日於法說會表示，由於第2季淡季不淡，第3季傳統旺季看來沒有往年旺。

至於半導體相關的關稅議題，主要影響客戶與原廠，會由客戶跟原廠達成共識後，大聯大再提供服務。

大聯大指出，關稅不確定性帶來的急單拉貨需求，在第2季已經發生，可能延伸到本季。

第3季美國對中國大陸的關稅又延後，半導體關稅部分也還有些未知，客戶會有其因應之道，訂單能見度還不是很明朗。

展望第3季，以新台幣29.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大預估營收將落在2,450億至2,650億元間，約季減2.1％至季增5.8％，毛利率介於3.7％至3.9％，稅後純益估達24.86億至30.22億元，每股純益1.48元至1.8元。