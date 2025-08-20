博大產能滿載 業績補

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠博大（8109）昨（19）日召開法說會，公司表示，下游庫存回到正常水位，來自鐵道交通、醫療及工業電腦等多重動能驅動，目前產能已滿載，看好下半年淡季不淡，訂單能見度直達明年首季，估計今年第4季新增10%至15%產能，以支應今年底到明年上半年訂單需求。

法人估計，博大在訂單回溫及擴產效益帶動下，2025年營收有望年增二位數敗分比，伴隨匯率回穩及產品組合優化，全年毛利率有望力守近五成水準。

博大昨天不回應法人預估的財務數字，強調看好全年營收將有突破性成長，對下半年營收及接單正向樂觀看待。

法人關注博大AI應用布局，博大表示，大的GPU功率多為kw等級，與博大定位不同，博大主要聚焦邊緣運算、國防電源等應用，包括無人機、載具、通訊項目、低軌衛星等，至於目前很夯的人形機器人及韌性電網等領域，博大都有接觸。

營收 無人機 低軌衛星

延伸閱讀

騰訊：不需繼續採購H20

英國太陽能迎高峰期

天工機器人百米跑21.50秒 星動L7跳高95.641cm創紀錄

AI專家訪中大感驚嘆 美國這一點輸慘了

相關新聞

主動群益台灣強棒 填息

台股昨（19）日開高走低，加權指數一度再創新高，首檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）在18日除息，除息...

華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在...

就市論勢／優質傳產股 長線有戲

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

格斯搶進軍工 國防展秀實力

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採...

凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶...

神基拚2025年全年績增雙位數

神基（3005）董事長黃明漢昨（19）日於法說會表示，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。