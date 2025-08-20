神隆搶攻高價值產品

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

神隆（1789）昨（19）日召開線上法說會，在自有製劑布局上，聚焦高價值藥械組合產品，瞄準癌症、血液、代謝、中樞神經等領域，同時積極搶進美國及延伸非美市場，如歐、亞、南美洲等，美國已有三張藥證進入審查中。

台灣市場部分，神隆也已經送出癌症藥物以及糖尿病藥物藥證申請。台灣藥證的正式送件，也為多國市場的推進奠定堅實基礎。同時將強化與戰略合作夥伴關係，積極推動改良型新藥開發。

神隆今年上半年合併營收14.3億元，年減12.8%，稅後純益8,022.4萬元，年減62.6%，上半年每股純益（EPS）0.1元。

神隆表示，上半年由於自有原料藥客戶需求延遲及委託研製客戶產品銷售放緩，再加上匯損影響，造成公司營收減少並影響利潤。

不過神隆強調，持續進行產品組合優化與成本控制，助益毛利率維持穩定。但是全球政經局勢不確定性、匯率持續波動的環境下，尤其台幣兌美元大幅升值，對匯兌損益構成壓力，因此外銷業務為主的神隆營運表現確實造成一定影響。

在核心業務推進上，台灣神隆持續聚焦於自有原料藥、自有製劑與委託研製領域。自有原料藥加業務，2025上半年再新增二項癌症產品完成藥事主檔案註冊，總計已完成79項產品開發與藥事主檔案註冊，並持續優化產銷產能，彈性應對價格競爭，鞏固供應鏈地位；同時積極拓展新客戶與新市場，如中國大陸、歐洲、南美等，實現原料藥產品價值極大化。

神隆 癌症 美國

