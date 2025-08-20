神基拚2025年全年績增雙位數

神基（3005）董事長黃明漢昨（19）日於法說會表示，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的目標不變，預期2026年業績也將有雙位數增長動能。

此外，神基搶攻AI伺服器商機，主要生產機殼、機櫃，相關業務今年營收可望呈現倍數成長。就個別業務來看，神基上修綜合機構件業務展望，從原估全年營收年增10%至18%，上修為年增12%至20%。

黃明漢預期，神基今年上、下半年營收比重可望呈現43：57或47：53，全年的業績維持年增7%至12%的目標。

毛利率方面，神基今年第2季為33.58%，優於預期，主要受惠產品組合較佳，公司預期下半年毛利率將持平上半年的32.36%，具體狀況仍取決於實際產品組合。

神基持續布局強固AI PC，上半年已發表多款相關機種，預計第3季發表四款新品，包含支援Copilot或GPU的產品，第4季也會有新品推出。黃明漢指出，神基上半年推出的新品銷售動能不錯，預計相關產品均價（ASP）將會增加10%至15%。

軍工領域布局方面，黃明漢表示，目前相關業務營收比重超過一成，看好北約軍事預算持續提高帶來的效益。他強調，「神基強固PC在歐洲軍工領域市占率居冠，軍工巨擘來台都要找我們談，預計這塊會持續成長。」

無人機地面控制站（GCS）方面，目前占神基軍工領域業績很小，銷售區域主要在歐洲及中東，但黃明漢看好相關業務增長性，規劃朝向一站式解決方案邁進。