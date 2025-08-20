國精化7月 EPS 0.2元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國精化（4722）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（19）日公告自結7月財務數字，單月稅前盈餘0.27億元，年減13%；稅後純益0.2億元，年減17%，每股純益0.2元。

法人認為，該公司所打造的高速運算5G材料第一套量產設備開始投產，將為推升營運新動能。

法人指出，國精化今年上半年有多條生產線正值調整階段，以致波及營運表現，加上匯損影響，上半年獲利0.52億元，年減59%，每股純益0.52元，但進入下半年所建置的新材料產線可望逐步進入收割期，有助營運表現。

在高速運算5G材料 (HC材）方面，繼取得多家銅箔基板（CCL）大廠的認證，正開始導入新開發的產品線，第一套量產設備從6月份正式投入量產，該設備年產能可達450噸左右。

其次，第二及第三套設備目前正展開建置，預計今年底完成，明年接續投入量產，屆時，該公司高速運算5G材料（HC材）一年產能將達1,400噸。

隨著高速運算市場需求快速增加，CCL廠商對於新材料的需求也可望持續上修。

至於應用在低介電常數（low Dk），以及低介質耗損因數（low Df）的高頻銅箔基板關鍵樹脂材料，國精化也成功導入幾家主要廠家，為擴大產能，在高雄永安廠建置PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）新產線，主要新產能設備都已經發包，預計明年第1季可望量產，新設備預估將達一年3,600噸，預估仍將供不應求。

5G 銅箔基板

