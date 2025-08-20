崇友毛利率拚站穩30%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

全台新案進入交屋大潮，電梯廠崇友（4506）在穩定出貨下，下半年持續受惠訂單認列挹注，全年營運有望維持成長態勢。

崇友表示，目前在手訂單達百億元、動能無虞，且在調價策略發酵下，未來毛利率可站穩30%。

崇友近年受惠良好的接單環境，營運逐年成長，今年第2季獲利繳出創同期新高的好成績。崇友表示，今年在建案陸續交屋下，可望持續受惠過去幾年所接的訂單，旗下新梯、汰舊換新業務訂單出貨完工保持良好進度。

此外，公司積極開拓老舊電梯汰換業務，近來因地震頻繁，民眾提高對居住安全的重視度，國內老舊電梯汰換需求持續升溫，亦帶動汰舊換新業務逐年成長。

針對市場狀況，崇友認為，儘管今年房市推案量下滑，但國內指標大型建商仍穩定推案，加上政府政策持續推動都市更新及危老重建、大型商用不動產案量大等，都讓接單環境穩定，今年新梯接單達成率已達七成，預期全年接單量可較去年成長。

法人認為，除了國內住宅市場外，崇友積極朝向辦公大樓、飯店與百貨商場電梯市場發展 ，加上近年積極拓展汰舊換新市場 ， 效益顯現 ， 帶動新電梯毛利率大幅提升，加上保養業務穩定，預期營運將呈現穩定成長。

崇友 毛利率 都市更新

延伸閱讀

捷運三鶯線進度92.52％ 29列車今全抵台 年底完成測試

香港電梯工連做59小時猝死 遺孀質疑過勞死求償被拒

崇友2025年上半年 EPS 3.24元 雙位數成長

北門電梯大怒神 北捷出面說明：台電瞬間降壓

相關新聞

主動群益台灣強棒 填息

台股昨（19）日開高走低，加權指數一度再創新高，首檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）在18日除息，除息...

華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在...

就市論勢／優質傳產股 長線有戲

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

格斯搶進軍工 國防展秀實力

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採...

凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶...

神基拚2025年全年績增雙位數

神基（3005）董事長黃明漢昨（19）日於法說會表示，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。