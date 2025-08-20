鉅陞2026年推案上看220億

鉅陞（5529）跟著台積電走，擴大投資嘉義房市，董事長褚學忠指出，明年是鉅陞獲利的關鍵年，預計明年底前有1,600戶完工交屋；另預計明年推案金額已達70億元，包括彰化、嘉義、台中及台北天母等地，近期北部並有購地計畫，全年推案金額不排除上看220億元。

褚學忠昨（19）日宣布，嘉義分公司正式開幕，希望能永續服務客戶的保固、售服及各項需求，以實際行動證明深耕嘉義的決心。

褚學忠不諱言，前進嘉義推案，主要看好嘉義市是雲嘉南（雲林暨嘉義縣市）逾140萬人口的消費中心，加上台積電先進封裝廠進駐，以及嘉義縣八大產業園區將磁吸菁英來「嘉」，希望能以國際美學與精品服務，帶給在地人與新嘉義人全新居住體驗。

鉅陞2021年斥資近9,000萬元改裝「鉅陞嘉義亮點旅店」，以精奢質感與款待哲學，從公設空間到住宿空間，全都有感升級，並整合住宿、旅遊、美食，打造「一條龍」精緻旅遊服務，邁出品牌「深耕嘉義」長期戰略的第一步。今年，鉅陞更於嘉義市推出「鉅陞華爾道夫」大樓案，取得市中心民族路、吳鳳北路角地，並以50至60坪大戶格局，及台北信義計畫區、台中七期億級設計團隊規格，積極搶攻嘉義高端客層商機。

總銷21億元的「鉅陞華爾道夫」，目前銷售率已近五成，實價登錄成交均價來到每坪54.6萬元，創區域新高價；鉅陞預計明年第2季再推出總銷15億元的「義教東路案」，規劃20、30至40坪產品，以滿足購屋人多元需求。

褚學忠強調，鉅陞是第一家在嘉義設分公司的外地上市櫃建商，他強調「想要深耕在地，就一定要有團隊深化在地服務，要讓客戶有需求都找得到我們」。