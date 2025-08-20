鉅陞2026年推案上看220億

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義報導
鉅陞董事長褚學忠。記者宋健生／攝影
鉅陞董事長褚學忠。記者宋健生／攝影

鉅陞（5529）跟著台積電走，擴大投資嘉義房市，董事長褚學忠指出，明年是鉅陞獲利的關鍵年，預計明年底前有1,600戶完工交屋；另預計明年推案金額已達70億元，包括彰化、嘉義、台中及台北天母等地，近期北部並有購地計畫，全年推案金額不排除上看220億元。

褚學忠昨（19）日宣布，嘉義分公司正式開幕，希望能永續服務客戶的保固、售服及各項需求，以實際行動證明深耕嘉義的決心。

褚學忠不諱言，前進嘉義推案，主要看好嘉義市是雲嘉南（雲林暨嘉義縣市）逾140萬人口的消費中心，加上台積電先進封裝廠進駐，以及嘉義縣八大產業園區將磁吸菁英來「嘉」，希望能以國際美學與精品服務，帶給在地人與新嘉義人全新居住體驗。

鉅陞2021年斥資近9,000萬元改裝「鉅陞嘉義亮點旅店」，以精奢質感與款待哲學，從公設空間到住宿空間，全都有感升級，並整合住宿、旅遊、美食，打造「一條龍」精緻旅遊服務，邁出品牌「深耕嘉義」長期戰略的第一步。今年，鉅陞更於嘉義市推出「鉅陞華爾道夫」大樓案，取得市中心民族路、吳鳳北路角地，並以50至60坪大戶格局，及台北信義計畫區、台中七期億級設計團隊規格，積極搶攻嘉義高端客層商機。

總銷21億元的「鉅陞華爾道夫」，目前銷售率已近五成，實價登錄成交均價來到每坪54.6萬元，創區域新高價；鉅陞預計明年第2季再推出總銷15億元的「義教東路案」，規劃20、30至40坪產品，以滿足購屋人多元需求。

褚學忠強調，鉅陞是第一家在嘉義設分公司的外地上市櫃建商，他強調「想要深耕在地，就一定要有團隊深化在地服務，要讓客戶有需求都找得到我們」。

台積電 董事長

延伸閱讀

颱風後躲萬善祠1個多月…嘉義8旬翁獲助有望回家住了

嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

嘉義市商圈雙主題遊程啟航 森林鐵道、品味茶香共遊城市新亮點

鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕

相關新聞

主動群益台灣強棒 填息

台股昨（19）日開高走低，加權指數一度再創新高，首檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）在18日除息，除息...

華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在...

就市論勢／優質傳產股 長線有戲

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

格斯搶進軍工 國防展秀實力

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採...

凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶...

神基拚2025年全年績增雙位數

神基（3005）董事長黃明漢昨（19）日於法說會表示，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。