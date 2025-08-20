凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶片（SoC），最大特色是植入AI功能，讓自走機器人加入語音聲控、無人機／空拍機影像辨識更進化，後市可期。

凌陽衝刺AI應用報捷之餘，同步看好車用訂單將回流，且音訊產品亦有新品布局，效益值得期待。

針對市場關注的AI與機器人相關布局，黃洲杰透露，新一代C5系統級晶片將於2026年中完成設計定案（Tape out），明年底前量產，鎖定掃地機器人、長照監護、空拍機、無人機與自走機器人等邊緣AI應用市場，全力搶食機器人和AI龐大商機，啟動新一波成長動能。

黃洲杰透露，新一代C5晶片同樣採用12奈米，並在目前的C3晶片基礎上植入AI功能，如長照監護增加對話、示警、喚醒與呼救功能，空拍機則結合更多種的影像辨識，自走機器人也加入語音聲控，車內駕駛監測系統（DMS）也提升語音互動、輔助提醒能力。

凌陽目前共有四大產品線，包括車用、音訊、IP及DVD，營收占比分別為50%、30%、5%至10%以及10%至15%。

外界關注美國關稅影響，凌陽強調，旗下車用產品多以後裝市場出貨，客戶主要在大陸工廠出口至美國，在「川普1.0」時代即開始移轉產能，目前僅剩少數工廠轉移中，關稅對業績影響低於10%。上半年遞延的訂單也以自8月起逐步回流，下半年營運展望樂觀。

凌陽長年深耕車用產品，應用涵蓋智能座艙、ADAS及車內聲學系統，隨著車內儀表板日益數位化，公司方案已能將導航畫面延伸至儀表板與HUD，並整合駕駛監控系統、環景與電子後照鏡，甚至透過2D環景模擬車輛底盤透明化，便利駕駛停車。

凌陽也將技術也拓展至二輪車智慧儀表板，能連接手機進行導航投放，甚至與安全帽透過WiFi與藍牙互聯，增進通話與音樂體驗。