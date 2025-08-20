光隆訂單回穩 持續擴產

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

光隆訂單回穩、持續擴產。戶外機能服大廠光隆（8916）昨（19）日召開法說會，董事長詹賀博表示，目前訂單能見度達年底，9月中旬會開始談明年度訂單，隨著三大產地關稅調整落地，市場疑慮消除，訂單能見度回升。

在生產基地布建上，孟加拉的產能部署推進順利，6月已獲政府核准設立辦事處，7月已經在當地找到四家協力廠，預計第4季可開始接單生產。印尼明年也有擴充產線的計畫，預期將由目前的六條再擴充二條，達八條產線。

光隆第2季受台幣陡升致業外認列1.22億元匯損，單季稅後純益1.01億元，年減58.9%，每股純益為0.67元，上半年合併營收40.99億元，年增1.8%，營業利益2.72億元，年減18 %，營益率6.6%，稅後純益1.53億元，年減61.4%，淨利率3.7%，每股純益1元。

詹賀博表示，雖然第2季受到匯率與關稅壓力影響，但多年數位轉型已讓光隆的費用結構更具彈性，營業費用控制持續到位。隨著近期台幣走貶，下半年有機會回沖部分評價性損失。光隆最大的不同在於資產結構靈活，固定資產多為可隨時變現的商務與租賃大樓，且成衣生產線則幾乎折舊完畢。

他表示，光隆將持續推進多產地布局與ODM轉型，藉由產地多元化與產品組合優化，打造兼具彈性與韌性的「靈活成衣廠」，以因應全球關稅與匯率挑戰。

其中，孟加拉新據點已獲設廠批准並完成多家協力廠合作，將先以大宗休閒服飾切入，逐步擴充產能。整體布局以越南承擔高階產品、印尼主攻中低階產品，孟加拉提供低成本與產地多元化優勢。

隨著三大產地關稅調整落地，市場疑慮消除，訂單能見度回升。印尼明年也有擴充產線的計畫，預期將由目前的六條再擴充二條，達八條產線。

在資產方面，手上三大建案華山案、青喆案、台中案，總銷分別為4.87億元、6.65億元、8.93億元，將自9月、10月開始陸續交屋，預計從今年第3季到明年下半年將按交屋進度認列。

